Немецкий концерн оказался в тяжелом положении из-за отказа от «Южного потока»

Сталелитейный концерн Salzgitter AG, пытающийся минимизировать последствия кризиса в отрасли, потерял многомиллионную сумму из-за отказа от строительства «Южного потока».

Компания Röhrenbauer Europipe, совместное предприятие этого концерна и фирмы Dillinger Hütte, вынуждена остановить производство труб, рассчитанное на строительство «Южного потока», как минимум до 19 февраля 2015 года. Об этом руководство концерна сообщило 30 декабря.

До сих пор речь шла о приостановке производства до 1 января, напоминает агентство dpa, отмечая, что только для Salzgitter AG это решение обернется снижением прибыли на несколько десятков миллионов евро.

Второй по величине сталелитейный концерн Германии в последнее время потерпел крупные убытки из-за кризиса, разразившегося во всей отрасли. После сокращения персонала и старта программы экономии положение Salzgitter несколько укрепилось, однако потеря крупного заказа стала для него серьезным ударом, отмечает далее агентство.

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Дата публикации 31 декабря 2014 года.

Фото: JOCHEN LUEBKE / DPA / AFP