Deutsche Welle Оригинал

Немецкий концерн оказался в тяжелом положении из-за отказа от «Южного потока»
Сталелитейный концерн Salzgitter AG, пытающийся минимизировать последствия кризиса в отрасли, потерял многомиллионную сумму из-за отказа от строительства «Южного потока».
Немецкий концерн оказался в тяжелом положении из-за отказа от «Южного потока»
JOCHEN LUEBKE / DPA / AFP

Отказ России от реализации проекта South Stream перечеркивает усилия по спасению немецкого сталелитейного гиганта Salzgitter AG от банкротства.

Компания Röhrenbauer Europipe, совместное предприятие этого концерна и фирмы Dillinger Hütte, вынуждена остановить производство труб, рассчитанное на строительство «Южного потока», как минимум до 19 февраля 2015 года. Об этом руководство концерна сообщило 30 декабря.
 
До сих пор речь шла о приостановке производства до 1 января, напоминает агентство dpa, отмечая, что только для Salzgitter AG это решение обернется снижением прибыли на несколько десятков миллионов евро.
 
Второй по величине сталелитейный концерн Германии в последнее время потерпел крупные убытки из-за кризиса, разразившегося во всей отрасли. После сокращения персонала и старта программы экономии положение Salzgitter несколько укрепилось, однако потеря крупного заказа стала для него серьезным ударом, отмечает далее агентство.
 
Еще по теме:
 
Дата публикации 31 декабря 2014 года.
 
Фото: JOCHEN LUEBKE / DPA / AFP

 

Материалы ИноТВ содержат оценки исключительно зарубежных СМИ и не отражают позицию RT
Публикуем в Twitter актуальные зарубежные статьи, выбранные редакцией ИноТВ
источник
Deutsche Welle Германия Европа
теги
газ газопровод Германия Евросоюз металлургия Россия санкции экономика Южный поток
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
Агрегатор новостей 24СМИ

Популярное

INFOX.SG

Загрузка...
Лента новостей RT

Новости партнёров