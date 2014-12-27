NY Post: Российские ученые толкнут науку вперед с помощью нового «ковчега»

МГУ им. Ломоносова планирует создать современный «Ноев ковчег», банк данных всего живого на земле, пишет газета The New York Post. Несмотря на то, что российские ученые не первые, кто вдохновился библейской историей, в случае успешной реализации проект станет настоящим прорывом.

«Хотя никаких библейских наводнений не предвидится, российские ученые планируют построить Ноев ковчег современной биологии, в котором будут храниться образцы ДНК всех живых существ», пишет газета The New York Post.

Для создания огромной «капсулы времени» Московский Государственный Университет получил крупнейший грант от Российского научного фонда - 194 млн. долларов, сообщает издание.

«Если этот проект будет реализован, это будет рывок в истории России. Россия первая в мире создаст «Ноев ковчег», приводит газета слова ректора МГУ Виктора Садовничего. Согласно ректору, проект «предполагает создание депозитария - банка данных всего живого на Земле» и сделает возможным криохранение «различного клеточного материала, который может затем репродуцироваться». По словам Садовничего, в хранилище также «будут информационные системы - не все ведь нужно держать в пробирке».

Проект планируют реализовать к 2018 году. В «ковчеге» будет собран биологический материал из всех подразделений университета – Ботанического сада, Антропологического музея, Зоологического музея и других, пишет издание. Сбор материалов будет входить в обязанность каждого подразделения.

Садовничий выразил надежду на то, что этот проект вдохновит молодое поколение ученых.

В Библии Ной строит огромный ковчег, чтобы спасти свою семью и все виды животных от Всемирного потопа, напоминает издание. Российский проект, который потребует гораздо меньше «плотничных работ», будет осуществляться в стенах крыла научно-технологической долины университета.

Это не первый раз, когда ученые используют идеи библейской истории, пишет газета. В 2004 году Зоологическое общество Лондона и Ноттингемский университет запустили проект под названием «Замороженный ковчег», призванный сохранить все вымирающие формы жизни и подготовиться к «шестому массовому вымиранию».

Фото: Alexey Kljatov / Flickr