ООН признала, что Украина нарушает права человека

Управление Верховного комиссара ООН по правам человека опубликовало доклад, в котором возложило вину за нарушения прав человека на Украине как на Киев, войска которого применяют пытки и обстреливают гражданское население, так и на ополченцев. В докладе говорится о том, что за 8 месяцев конфликта погибло более 4700 человек.

ООН обвиняет и правительственные войска, и пророссийских ополченцев на востоке Украины в пытках и неизбирательных артобстрелах мирного населения. Организация опубликовала 27-страничное исследование, в котором утверждается, что правительственные войска занимались произвольными задержаниями, пытками, а также были причастны к насильственным исчезновениям людей, заподозренных в сепаратизме и терроризме.

В докладе вина за нарушения прав человека возлагается на добровольческие провластные батальоны или на Службу безопасности Украины. ООН также заявила, что пророссийские войска создали уголовное государство и совершали убийства, пытки и похищения с помощью иностранных солдат. Это — отсылка к российским войскам, наличие которых на Украине отрицается Москвой.

Также в докладе ООН говорится, что за все 8 месяцев конфликта было убито более 47 000 человек*.

* Так сказано в оригинале. В докладе сказано о 4700 погибших (прим. RT).

Дата выхода в эфир 15 декабря 2014 года.