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Профсоюз моряков обвинил Олланда в нанесении ущерба Франции
Французский профсоюз моряков назвал решение президента страны отложить передачу «Мистралей» России признаком слабости. В официальном документе подчеркивается, что Франсуа Олланд хотел «понравиться США», но в результате нанес ущерб репутации Франции и поставил под угрозу рабочие места, пишет Le Télégramme.
Профсоюз моряков обвинил Олланда в нанесении ущерба Франции
GEORGES GOBET / AFP

Французский профсоюз моряков высказался по поводу принятого Франсуа Олландом решения о переносе сроков передачи военных кораблей типа «Мистраль» России, пишет Le Télégramme.

«У Елисейского дворца была возможность показать США, что Франция является великой державой и может самостоятельно принимать решения. Но он продемонстрировал лишь слабость и создал абсурдную ситуацию в ущерб нашему производству и будущим контрактам», – говорится в тексте заявления.
 
По мнению представителей профсоюза, нарушив данное слово, французские власти нанесли удар по мореходной ассоциации Франции, предоставляющей десятки тысяч рабочих мест. Кроме того, приняв решение о переносе поставки военных кораблей, Елисейский дворец может упустить новые контракты, которые «поспешат получить американские, английские и другие верфи», полагают во французском профсоюзе.
 
Представители профсоюза также обвинили французское правительство в том, что оно «скомпрометировало» национальное кораблестроение, чтобы «понравиться США и другим».

«Даже если Россия решила не требовать взысканий и финансовых компенсаций, Францию будут считать нацией, не способной выполнять контракты», – сказано в заявлении профсоюза, опубликованном в газете Le Télégramme.
 
Фото: GEORGES GOBET / AFP
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Le Télégramme Франция Европа
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вертолетоносец военная техника контракт Мистраль Россия Франция
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