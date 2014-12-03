Профсоюз моряков обвинил Олланда в нанесении ущерба Франции

Французский профсоюз моряков назвал решение президента страны отложить передачу «Мистралей» России признаком слабости. В официальном документе подчеркивается, что Франсуа Олланд хотел «понравиться США», но в результате нанес ущерб репутации Франции и поставил под угрозу рабочие места, пишет Le Télégramme.

Французский профсоюз моряков высказался по поводу принятого Франсуа Олландом решения о переносе сроков передачи военных кораблей типа «Мистраль» России, пишет Le Télégramme.

«У Елисейского дворца была возможность показать США, что Франция является великой державой и может самостоятельно принимать решения. Но он продемонстрировал лишь слабость и создал абсурдную ситуацию в ущерб нашему производству и будущим контрактам», – говорится в тексте заявления.

По мнению представителей профсоюза, нарушив данное слово, французские власти нанесли удар по мореходной ассоциации Франции, предоставляющей десятки тысяч рабочих мест. Кроме того, приняв решение о переносе поставки военных кораблей, Елисейский дворец может упустить новые контракты, которые «поспешат получить американские, английские и другие верфи», полагают во французском профсоюзе.

Представители профсоюза также обвинили французское правительство в том, что оно «скомпрометировало» национальное кораблестроение, чтобы «понравиться США и другим».



«Даже если Россия решила не требовать взысканий и финансовых компенсаций, Францию будут считать нацией, не способной выполнять контракты», – сказано в заявлении профсоюза, опубликованном в газете Le Télégramme.

Фото: GEORGES GOBET / AFP