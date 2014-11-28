Премьер Чехии опасается, что Донбасс будет воровать европейский газ

Премьер-министр Чехии Богуслав Соботка считает, что конфликт на востоке Украины создает дополнительную угрозу энергетической безопасности Европы. Он опасается, что на подконтрольных ополченцам территориях могут происходить кражи газа, который Россия поставляет Европе. Поэтому он призвал страны ЕС инвестировать в строительство инфраструктуры для диверсификации источников энергоресурсов.

Газопроводы, по которым российский газ поступает через Украину в Европу, частично проходят по территории, которая сейчас занята ополченцами. Этот факт представляет дополнительную угрозу энергетической безопасности Центральной Европы, считает премьер-министр Чехии Богуслав Соботка. Об этом сообщает издание The Wall Street Journal.

По мнению главы чешского правительства, на подконтрольных ополченцам территориях могут происходить кражи газа, который предназначается для ЕС. Это может вызвать серьезные проблемы у европейских клиентов, отметил Соботка.

Издание напоминает, что около трети импортируемого газа Европейский союз закупает у России. При этом некоторые страны Центральной и Восточной Европы практически полностью зависят от поставок российского газа.

Посол Чехии по вопросам энергетической безопасности Вацлав Батрушка считает, что нынешний договор между Россией и Украиной имеет временный характер. В долгосрочной перспективе он никак не поможет решить разногласия между этими странами, а также не повышает европейскую энергетическую безопасность.

Соботка отметил, что сейчас крайне необходимо обеспечить возможность Центральной Европе пережить перебои в поставках газа из России. Для этого, по его мнению, нужно в кратчайшие сроки завершить строительство газопроводов, соединяющих Центральную и Восточную Европу с Польшей.

Кроме того, чешский премьер подчеркнул, что важно диверсифицировать не только пути доставки, но и источники энергетических ресурсов. Он отметил, что проекты «Северного потока» и «Южного потока», которые поддерживает Москва, не решают проблему поиска других поставщиков. Он призвал страны ЕС вкладывать больше инвестиций в так называемые «проекты общих интересов», в том числе и в строительство газопроводов, которые позволят получить доступ к газу из Азербайджана, Ирака, Ирана и даже США.

Фото: Alexander KHUDOTEPLY / AFP