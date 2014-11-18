FT: Запад подозревает космический мусор в работе на русских

Западные космические агентства следят за таинственным российским объектом, который ранее считался космическим мусором, а теперь вызывает подозрения из-за своих необычных маневров. Некоторые эксперты предполагают, что он мог быть запущен для кибератак на другие спутники, и вспоминают о советской программе «Истребитель спутников».

Эта история как будто случилась во времена холодной войны, считает корреспондент Financial Times. Западные космические агентства отследили таинственный объект, запущенный российскими военными, что породило слухи о реанимации проекта Кремля по уничтожению спутников.

В последние пару недель любители-астрономы в России и на Западе наблюдали за необычными маневрами объекта 2014-28E, который приближался к другим российским космическим объектам. Кульминацией этого поведения стало «рандеву» с остатками ракетной ступени, которая запустила этот объект, сообщает Financial Times.

Изначально объект считали космическим мусором, который попал на орбиту во время запуска российской ракеты в мае этого года, с тем чтобы добавить три спутника связи «Родник» к уже имеющейся связке военных спутников. Сейчас американские военные (NORAD – Командование воздушно-космической обороны Северной Америки) отслеживают этот «мусор» под условным обозначением 39765.

Цель таинственного объекта не ясна, он вполне может быть гражданским, например, предназначенным для сбора мусора или ремонта и дозаправки спутников. Однако Россия не объявляла о запуске этого объекта, и его активные и целенаправленные перемещения в космосе вызвали интерес у Запада.

Россия официально законсервировала свою программу по уничтожению спутников («Истребитель спутников») после падения железного занавеса, однако наследие программы не исчезло. Напротив, военные заявляли, что в случае ухудшения отношений с США возобновят исследования. В 2010 году Олег Остапенко, нынешний глава Роскосмоса, заявил, что Россия снова разрабатывает спутники для «инспекции» и «нанесения удара». Минобороны России не дало своих комментариев на запрос Financial Times.

«Что бы это ни было, оно выглядит экспериментальным, – сообщила Financial Times эксперт по космической безопасности из Chatham House Патрисия Льюис. – У него может быть несколько функций как гражданских, так и военных. У этого объекта может быть некое устройство захвата или прибор для проведения кибератаки или создания помех для другого спутника».

В последние годы, отмечает журналист, интерес к космическому вооружению, утраченный после холодной войны, возобновился. «Было бы странно, если бы космос остался областью, куда не дотянулись военные», - считает Патрисия Льюис. По ее словам, кибератаки на спутники уже стали реальностью. На фоне успехов других стран в этой области и ухудшения отношений между Москвой и Западом планы по возрождению программы «Истребитель спутников» стратегически обоснованны, считает один из российских военных экспертов.

Фото: Sweetie187 / Flickr