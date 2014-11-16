Москва и Берлин обменялись неугодными дипломатами

Из посольства ФРГ в Москве выслали сотрудницу. Об этом сообщает Das Erste со ссылкой на правительственные круги Берлина. СМИ считают, что это ответный ход на выдворение российского дипломата из Германии, которого подозревали в шпионаже. Канал отмечает, что все это свидетельствует о напряженности в германо-российских отношениях.

О напряженности между Россией и Германией в настоящий момент можно судить по происшествию, о котором стало известно сегодня. По сведениям из правительственных кругов Берлина, из посольства Германии в Москве выслали сотрудницу. СМИ сообщают, что это реакция на выдворение российского дипломата из Германии, которого подозревают в шпионаже. Райнальд Беккер из Брисбена. У вас уже утро. Известны ли какие-то подробности о переговорах Ангелы Меркель и Жан-Клода Юнкера с Владимиром Путиным?

РАЙНАЛЬД БЕККЕР, корреспондент Das Erste: Пока такой информации не просочилось. Но надо отметить, что немецкая делегация предполагала, что встреча будет существенно короче. Никто не ожидал, что она продлится почти 4 часа. А после этого Владимир Путин и Жан-Клод Юнкер продолжили разговор. Конечно, всем понятно – об этом говорил и представитель Кремля, - что Владимир Путин воспользовался возможностью еще раз разъяснить, как это удачно сформулировали, нюансы российского подхода к конфликту на Украине.

Но, конечно же, говорили и о деликатных темах. Это на протяжении последних дней давала понять и канцлер. И возможно, эти разговоры продолжатся еще сегодня. Заявлялось, что Владимир Путин уезжает раньше, но Кремль это опровергает: президент уедет, когда работа будет сделана.

Райнальд, в течение дня мы слышали и о размышлениях ЕС о возможности новых санкций против России. Что вам об этом известно?

РАЙНАЛЬД БЕККЕР: Да, это действительно обсуждается. Вчера об этом заявил в скором времени покидающий должность председателя Европейского совета Херман Ван Ромпей. Сегодня об этом точно будут говорить. Ведь на полях саммита G20 проходит встреча президента США Барака Обамы с главами государств и правительств ЕС, которые тут присутствуют. И там эту тему санкций обязательно будут обсуждать. А потом, завтра, ее углубят министры иностранных дел ЕС в Брюсселе.

Как бы то ни было, к этому нужно добавить, склонность - я выбираю такое слово – канцлера Германии ужесточить санкции на настоящий момент не сильно проявлена. Известные лица скорее даже против, они не хотят ужесточения санкций.

Райнальд Беккер, большое спасибо за информацию.

Дата выхода в эфир 16 ноября 2014 года.