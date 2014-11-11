Fox News: Россия и Китай хотят изменить мир - не в лучшую сторону

Во всем мире едва ли найдется международная проблема, к которой не приложили бы руку Москва и Пекин, уверен писатель Гордон Чанг. По его словам, Россия и КНР стремятся изменить мир к худшему, а сближение этих двух стран является главной проблемой для американской внешней политики.
ДЖОН СКОТТ, ведущий Fox News: Но когда Китай и Россия действуют заодно, наши проблемы удваиваются, не так ли?
ГОРДОН ЧАНГ, автор книги «Грядущий крах Китая»: Определенно. Потому что для нашей внешней политики альянс Китая и России – это вызов номер один. Мы не сталкивались с двумя равными конкурентами со времен окончания Второй мировой, и мы не сталкивались с Китаем и Россией, выступающими единым фронтом, с конца 1950-х. Эти две страны выстраивают долгосрочное партнерство, и обе настроены против США. Они хотят изменить мир, и не в лучшую сторону.
ДЖОН СКОТТ: И вы говорите, что во всем мире едва ли найдется ситуация, важная для международных отношений, в которую они бы не были вовлечены.
ГОРДОН ЧАНГ: Да, и они всё только усугубляют!Идет ли речь об Иране, Северной Корее, мировом экономическом сотрудничестве… Довольно скоро в Австралии пройдет экономический саммит «Большой двадцатки». Знаете, окружающая среда…
Единственное возможное исключение – это Ирак и Сирия. Там Китай, определенно, не хочет проблем. Но знаете, России нравится, когда на Ближнем Востоке неспокойно, потому что ей нужно повышение цен на нефть. И следует помнить, что в данный момент России приходится туго, ведь цена на нефть сейчас самая низкая за последние три года. А это значит, что у российской экономики будет еще больше неприятностей, чем прогнозировалось.
ДЖОН СКОТТ: Ясно. Гордон Чанг, мы могли бы говорить об этом весь день. Но мы с вами еще побеседуем, поскольку есть и другие интересные события, в частности освобождение этих американцев из тюрьмы в Северной Корее… Спасибо, Гордон.
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