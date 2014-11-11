Эббот попросил Путина извиниться за Boeing

Как сообщает The Sydney Morning Herald, долгожданная беседа между австралийским премьером и российским президентом состоялась на прошедшем саммите АТЭС в Пекине. Но Тони Эббот так и не «наехал» на Путина, как обещал ранее, а лишь призвал его извиниться за крушение малайзийского «Боинга» и выплатить компенсацию.

В кулуарах саммита АТЭС в Пекине состоялась долгожданная беседа между Тони Эбботом и Владимиром Путиным, которая, впрочем, так и не переросла в «серьезную конфронтацию» в связи с крушением малайзийского «Боинга», сообщает The Sydney Morning Herald. Вместо того чтобы «наехать на российского лидера», как было заявлено ранее, премьер-министр Австралии призвал его извиниться за причастность к катастрофе и возместить убытки. Эббот также напомнил, что в свое время США принесли извинения и выплатили соответствующую компенсацию, когда непреднамеренно сбили авиалайнер.

В ходе непродолжительной беседы с Владимиром Путиным австралийский премьер сообщил, что Австралия располагает информацией, согласно которой малайзийский самолет был сбит ракетой из российской пусковой установки, пишет The Sydney Morning Herald. При этом сам выстрел был сделан с территории Восточной Украины, после чего установку перевезли обратно в Россию. Если данная версия верна, это представит серьезную проблему, отметил Тони Эббот.

Предполагалось, что встреча российского и австралийского лидеров произойдет не на саммите АТЭС, а на предстоящем саммите G20 в Брисбене, подчеркивает издание. Однако в итоге премьер Австралии решил не вступать в противостояние с Россией во время встречи «Большой двадцатки» у себя на родине.

Как говорится в статье The Sydney Morning Herald, в результате состоявшегося разговора обе стороны пришли к согласию соблюдать резолюцию ООН, которая требует провести независимое расследование при полном взаимном сотрудничестве.

Фото ALEXEY DRUZHININ / KREMLIN POOL / AFP