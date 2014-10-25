Die Welt: Меркель призвала ЕС помочь Украине заплатить за газ

Для бесперебойного газоснабжения грядущей зимой Украина должна уплатить России долги по газу и перейти на систему авансовых платежей, однако на все это у страны не хватает денег. Поэтому Ангела Меркель призвала Евросоюз как можно скорее оказать Киеву финансовую помощь, чтобы обеспечить на зиму поставки газа как для Украины, так и через ее территорию, передает Die Welt.

ЕС предлагает Украине новую оперативную финансовую помощь, чтобы страна могла избежать газового кризиса грядущей зимой, пишет Флориан Эдер, журналист немецкой газеты Die Welt. Канцлер Германии Ангела Меркель на саммите Евросоюза высказалась за то, чтобы помочь Украине с оплатой ее газового долга перед Россией. «Существует необходимость в определенном бридж-финансировании», – заявила она в Брюсселе.

Такая необходимость возникла, потому что Россия требует оплаты счетов за прошлую зиму, на что Украина к настоящему моменту дала согласие. Кроме того, Россия готова возобновить поставки только при условии осуществления авансовых платежей, однако у Украины для этого недостаточно средств, поясняет автор.

В связи с этим на прошлой неделе Украина обратилась с просьбой о помощи к Евросоюзу, пишет издание. Ангела Меркель выступила за оперативное решение. Украина должна получить от МВФ и ЕС новую регулярную программу финансовой помощи только в следующем году. По мнению Меркель, это слишком поздно: у России есть «хорошие причины», для того чтобы ожидать получения денег от Украины раньше, передает Die Welt.

В результате повышаются шансы на успех в переговорах между Киевом и Москвой, которые проводятся при участии комиссара ЕС по энергетике Гюнтера Эттингера, считает автор статьи. В будущую среду Эттингер намерен добиться подписания обеими сторонами документа, обеспечивающего поставки газа на Украину и через ее территорию, пишет немецкое издание.

Украина – это важнейшая страна для транзита российского газа в Европу, напоминает Флориан Эдер. «Мы здесь находимся в одной связке», – заявила Меркель по этому поводу. По ее словам, в среду будут представлены концепции промежуточного финансирования Украины Евросоюзом.

Кроме того, на саммите в Брюсселе прозвучал призыв к европейским странам проявить солидарность и не ослаблять санкции в отношении России, отмечает Die Welt. Также Евросоюз снова потребовал от России более активного участия в стабилизации Украины и оказания влияния на ополченцев с целью соблюдения перемирия и выполнения достигнутых в Минске договоренностей, сообщается в статье.

Согласно этим договоренностям, выборы по всей стране должны проводиться в соответствии с украинским законодательством, однако теперь ополченцы намерены провести собственные выборы в подконтрольных им областях. ЕС признать результаты таких выборов не готов, поясняет автор.

По мнению Евросоюза, заключенные в Минске договоренности между Россией, Украиной и пророссийским ополчением не выполняются. «Поэтому мы не видим возможности вести речь об отмене санкций», – отметила Ангела Меркель на саммите в Брюсселе.

Фото: ALAIN JOCARD / AFP