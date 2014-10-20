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Глава оргкомитета предложил CNN «поучаствовать» в мундиале
Алексей Сорокин, глава оргкомитета ЧМ-2018, заявил, что Россия приложит максимум усилий для успешного проведения чемпионата. В интервью телеканалу CNN он также отметил, что СМИ должны уделять больше внимания этому мероприятию.

Несмотря на успешное проведение Олимпийских игр, Россия столкнулась с рядом проблем при организации чемпионата мира по футболу 2018 года.  Ввиду напряженной политической ситуации США и Европа отказываются от сотрудничества с Россией. Глава российского оргкомитета ЧМ-2018, который нечасто дает интервью западным СМИ, обсудил эту проблему с нашим корреспондентом Амандой Девис.

АЛЕКСЕЙ СОРОКИН, глава оргкомитета ЧМ-2018: Мы готовы приложить еще больше усилий, для того чтобы успешно провести этот чемпионат, чтобы все чувствовали себя комфортно. Если мы сможем убедить СМИ более пристально посмотреть на это мероприятие, то нам станут больше доверять.

Материал предоставлен CNN International.

Перевод выполнен RT.

Дата выхода в эфир 20 октября 2014 года. 
Материалы ИноТВ содержат оценки исключительно зарубежных СМИ и не отражают позицию RT
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источник
CNN США Северная Америка
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