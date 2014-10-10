WSWS: Ходорковского «вернули» по приказу Запада

США и Германия сделали ставку на Михаила Ходорковского в попытке изменить политику России, пишет журналистка Клара Уайсс на портале World Socialist Web Site. По ее мнению, с помощью «олигарха-бандита» Берлин и Вашингтон пытаются усилить либеральное крыло Кремля, требующее уступок Западу.

Бывший нефтяной олигарх Михаил Ходорковский, который вышел из тюрьмы в прошлом году, объявил в нескольких интервью различным изданиям о своем возвращении на российскую политическую сцену.

Его возврат к политике был подготовлен властями Германии и США, пишет на сайте World Socialist Web Site журналистка Клара Уайсс. По ее мнению, оппозиционер говорит от имени той части российской олигархии, которая опасается социального взрыва в России, и, таким образом, стремится укрепить сотрудничество с империалистическими странами, в которых сосредоточена значительная часть богатств российских капиталистов.

Ходорковский, утверждает автор статьи, принадлежит к той группе «олигархов-бандитов», которые невероятно обогатились во время восстановления капитализма в России. До его ареста в 2003 году оппозиционер, поддерживающий экономические и политические связи с США, был одним из самых влиятельных людей в стране.

В переговорах о его освобождении активно принимало участие немецкое правительство. Владимир Путин же, предполагает автор статьи, хотел добиться сближения с западными странами с помощью Ходорковского, а также расположить к себе прозападную фракцию в правящей элите страны.

Сначала оппозиционер, проживающий в Швейцарии, объявил о своем желании уйти из политики и заняться личными вопросами. Но на самом деле, подчеркивается в статье, в течение последнего полугода он усиленно готовился к своему политическому возвращению.

Он неоднократно появлялся на Украине, где посещал «майдан» и пытался придать легитимность президентским выборам в стране, а также финансировал отправку на голосование наблюдателей. В результате к власти пришел прозападный олигарх Петр Порошенко.

В одном из своих интервью Ходорковский заявил, что работает с той частью российского общества, которая ориентируется на Запад и подобно ему не может вести бизнес при Путине.

«Моя ключевая задача — добиться, чтобы в определении курса нашего государства европейски ориентированная часть общества играла существенную роль», - заявил он. Оппозиционер также уверяет, что обладает достаточным количеством финансов, чтобы достичь поставленной цели. Его «откровенно проамериканский» фонд «Открытая Россия» может стать ключевой организацией и объединить российскую либеральную оппозицию.

В течение нескольких лет «Открытая Россия» создала сложную сеть аналитическую центров и школ. В то же время фонд финансировал несколько политических партий и депутатов Думы. Повторное открытие этой организации является явным вызовом российским властям, считает автор статьи.

Новый политический шаг Ходорковского обсуждался западными политиками в Чехии. В сентябре оппозиционер встречался с бывшим министром иностранных дел страны Карелом Шварценбергом. В частности, они договорились о том, что штаб «Открытой России» будет располагаться в Праге.

В этом месяце в Праге бывший владелец «ЮКОСа» также примет участие в конференции Forum 2000, на которой будет обсуждаться развитие России и Восточной Европы с 1989 года. Среди гостей и спонсоров мероприятия - бывший американский президент Билл Клинтон, экс-президент Израиля Шимон Перес, а также бывший госсекретарь Мадлен Олбрайт.

По мнению Уайсс, политическое возвращение Ходорковского было тщательно спланировано и просчитано. Оно произошло как раз в тот момент, когда российская правящая элита, столкнувшаяся с западной агрессией на Украине и растущим экономическим кризисом, разделена сильнее, чем когда-либо.

В конце сентября газета Financial Times провозгласила Ходорковского «основным соперником» российского президента. По словам издания, бизнес-сектор страны, который первоначально выдвинул Путина, чтобы покончить с хаосом, сопровождавшим правление Ельцина, «теперь выражает недовольство». Ситуация в России «неустойчивая», поэтому повторное появление опального олигарха «своевременно и, очевидно, неслучайно».

Пока в Кремле отказываются официально комментировать возвращение Ходорковского к политике. Однако, считает журналистка, Путин едва ли удивлен его «политическим наступлением».

Хотя в своих интервью бывший олигарх заявил, что готов сотрудничать со всеми возможными политическими партнерами, в прозападной оппозиции России незаметно какого-либо единства, заключает Клара Уайсс. Так глава «финансируемой США» партии «Яблоко» назвал политические планы Ходорковского «деструктивными» и предположил, что его фонд внесет разлад в ряды оппозиционных сил.

Фото: YURY KIRNICHNY / AFP