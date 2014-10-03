FAZ: Доброволец из Бразилии воюет за Новороссию и многополярный мир

Рафаэль Маркес Лусварги из Бразилии приехал на Донбасс, чтобы воевать за Новороссию в рядах ополчения вплоть до окончания конфликта. Он уверен, что на кону стоит будущее многополярного мира, находящегося под угрозой империалистических устремлений НАТО, и готов бороться за свои убеждения, передает Frankfurter Allgemeine.

Учитель английского языка Рафаэль Маркес Лусварги прославился на всю свою страну, когда журналисты опубликовали его фотографии, сделанные во время ареста бразильца через пару дней после чемпионата мира по футболу в Сан-Паулу, пишет Frankfurter Allgemeine. Лусварги участвовал в демонстрации в знак протеста против коррупции. Полиция задержала его, предполагая, что у него было при себе взрывчатое вещество, и выпустила лишь через 45 дней. Гипотетический «коктейль Молотова» в его руках оказался обыкновенной бутылочкой какао, сообщает немецкое издание.

Несколько недель спустя на страницах бразильских газет снова появились фотографии Лусварги – на этот раз изображающие его в военном облачении на фоне тяжелых орудий и танков. Эти снимки были сделаны на востоке Украины, где бразилец 20 сентября этого года примкнул к пророссийскому ополчению, передает Frankfurter Allgemeine.

«Нет, я не на Украине; я на Донбассе, в Новороссии, – заявляет Лусварги. – Я боец. Боец со своими политическими и моральными убеждениями». По его мнению, «на кону стоит многополярный мир. Уже какое-то время империализм хочет устроить здесь базу НАТО для подавления России и для восстановления своего мирового господства», цитирует немецкое издание.

Лусварги родился недалеко от Сан-Паулу, но с детства интересовался Россией. В 18 лет он уехал во Францию, где три года служил в иностранном легионе, по возвращении в Бразилию начал учиться на полицейского, а в 2010 году поехал в Россию, однако в армию его там не взяли как иностранца, рассказывает Frankfurter Allgemeine. По заявлению бразильца, он ничего не имеет против полиции, но он против коррупции в своей стране. «И если полиция идет против меня, я не сдаюсь, я сражаюсь за свои права», – говорит Лусварги.

На Донбассе бразилец сражается в батальоне «Призрак», сообщается в статье. Своим военным опытом он делится с другими добровольцами, занимаясь их обучением. Свой обычный день Лусварги описывает следующим образом: «Подъем около пяти утра, завтрак, проверка группы и отчет перед командиром, тренировка, инструктаж, обеденный перерыв, разные занятия – например, патрулирование, перемещение. Украинская артиллерия обстреливает наши позиции раза по три на дню, иногда передовые разведгруппы обеих сторон приветствуют друг друга стрельбой».

Как сообщается в статье, Лусварги постоянно публикует новые фотографии с востока Украины на своей страничке в соцсети Facebook, используя свой позывной Кашаса (по названию бразильского крепкого алкоголя). На этих снимках его можно видеть с красно-синим военным флагом ополчения и с бразильским флагом, с автоматом Калашникова или гранатометом в руках, среди других пророссийских бойцов, в рядах которых присутствует также один норвежец, отмечает Frankfurter Allgemeine.

«Здесь мы действительно одна большая семья, – рассказывает Лусварги. – Я еще никогда не видел такой сплоченной группы, с такими дружескими, по-настоящему братскими отношениями». При этом бразилец подчеркивает, что все, кто состоит в его батальоне, – не солдаты, а их полная противоположность: «мы добровольцы». Денег за это Лусварги не получает, отмечается в статье. «Я приехал сюда с намерением остаться до конца конфликта, – сказал бразилец. – Лучше умереть свободным, чем жить на коленях».

Также Лусварги рассказал, что командиром его подразделения является колумбиец Виктор Альфонсо Лента. Frankfurter Allgemeine отмечает, что в Facebook действительно существует профиль под этим именем, с которого публикуются фотографии пророссийских бойцов и «соответствующая пропаганда». Эта французско-сербская бригада, которую Лусварги называет Brigade Continental, является своего рода военным ответвлением организации «Юните Континенталь» (Unité Continentale), основанной в Белграде в январе 2014 года, поясняет немецкое издание.

Еще в августе «Юните Континенталь» сообщала о том, что на стороне пророссийского ополчения сражается около 80 иностранцев, напоминает Frankfurter Allgemeine. На соответствующей страничке в Facebook регулярно публикуются снимки, сделанные на Донбассе, а также памфлеты на французском, сербском, испанском и русском языках, цитируются высказывания Эрнесто Че Гевара о социализме. Радован Караджич почитается как мученик, Владимир Путин – прославляется, пишет автор. Здесь выступают за «революционный социализм», передает Frankfurter Allgemeine: «Новороссия или смерть».

Фото: facebook.com