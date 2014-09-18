TVN24: В Польше «особый статус» Донбасса назвали трагедией

Польские политики признают, что закон об особом статусе Донбасса и амнистии для повстанцев стал вынужденной мерой для Украины. Однако здесь уверены: потерпев поражение в битве, Киев еще не проиграл войну, передает TVN24.

Буря после решения украинского парламента. «Капитуляция Киева», «разделенная Украина» - вот только некоторые комментарии по особому статусу Донбасса и амнистии для повстанцев. Слышны голоса о триумфе Кремля и безнаказанности бандитов, людей, у которых руки в крови 300 жертв сбитого малайзийского «Боинга».

ПАВЕЛ КОВАЛЬ, бывший вице-министр иностранных дел: Это трагический момент для Украины, что она вынуждена принимать такие решения.

ГЕНРИХ ВУЕЦ, советник президента, Гражданский комитет солидарности с Украиной: Я полагаю, что у Верховной рады Украины не было выхода. Это был элемент шантажа: если бы не этот закон, то конфликт мог начаться вновь.

ЯНУШ ЗЕМКЕ, бывший вице-министр национальной обороны: В этой конфронтации между Россией и Украиной Россия имела и продолжает держать в руках больше козырей.

ЯЦЕК САРИУШ-ВОЛЬСКИЙ, постоянный докладчик Европейского парламента по вопросам Украины: Я считаю, что в общем дело состоит в том, чтобы купить себе время. И Москва, и Киев в этом заинтересованы. Однако выигрыш находится на стороне сепаратистов, потому что это закрепляет их право собственности.

ЯНУШ ОНЫШКЕВИЧ, бывший министр национальной обороны: После того, что случилось вчера, нельзя утверждать, что Украина проиграла войну, она проиграла определенную кампанию - так, как мы ее проиграли в 1939 году.

Дата выхода в эфир 17 сентября 2014 года.