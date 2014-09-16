Британский политик: Путин – на нашей стороне в борьбе с исламистами

Лидерам Европы нужно повзрослеть и осознать, что Владимир Путин – их союзник в борьбе с исламским экстремизмом, заявил лидер праворадикальной Партии независимости Великобритании Найджел Фарадж. Вместо этого «империя ЕС» постоянно его провоцировала, что привело к одному из худших внешнеполитических провалов, передает его слова Daily Telegraph.

Западным странам нужно перестать «играть в военные игры на Украине и тыкать палкой русского медведя», заявил лидер Партии независимости Соединенного Королевства (UKIP) Найджел Фарадж. Как передает его слова газета Daily Telegraph, Путин – «на нашей стороне» в войне против исламского экстремизма.

Издание напоминает, что Фарадж в этом году уже вызвал противоречивую реакцию публики, когда заявил, что бывший офицер КГБ Владимир Путин – это государственный деятель, который его восхищает больше всех

На дебатах в Европарламенте он дал «сочувственную интерпретацию российского вторжения на Украину», сказав, что государства Европы «прямо поощряли» переворот, «что привело к реакции со стороны Владимира Путина».

Daily Telegraph при этом отмечает, что Запад винит Путина в затягивании кровопролития в Сирии и поддержке режима Асада через поставки оружия и через препятствование попыткам наложить на него санкции в ООН. Фарадж, однако, предлагает отложить эти разногласия в сторону в условиях, когда Россия и европейские страны составляют план борьбы с радикальными исламистами.

О российском лидере Найджел Фарадж заявил: «В войне против исламского экстремизма, что бы мы о нем ни думали как о человеческом существе, он на самом деле на нашей стороне». Помимо этого он предложил «повзрослеть и осознать истинную угрозу, с которой столкнулись все наши страны».

«Ненужные провокации в адрес Владимира Путина» он назвал в числе «длинного списка внешнеполитических неудач» наряду с бомбежкой Ливии и «стремлением к вооружению повстанцев в Сирии». «Эта империя ЕС в своей вечной склонности к экспансии заявила несколько лет назад о своей территориальной претензии на Украину, чтобы лишь ухудшить ситуацию. Разумеется, часть членов НАТО заявила, что они бы тоже хотели, чтобы Украина присоединилась к НАТО», - заявил лидер UKIP Найджел Фарадж.

Фото: AFP PHOTO/FREDERICK FLORIN