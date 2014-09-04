Politico Оригинал

Politico: «Старший Брат» Путин играет на слабостях мышления Запада
Вместо того чтобы пытаться угадать, что у Путина на уме, Западу стоит задуматься о своих настоящих ценностях и о том, как их защитить, считает профессор Тимоти Снайдер. По его мнению, российский лидер во многом напоминает персонажей Оруэлла, для которых власть стала целью, а не средством. Но этому скоро придет конец, поскольку «притеснения в России, война на Украине и дестабилизация Запада — это неизмеримо высокая цена за привилегии одного человека».
Politico: «Старший Брат» Путин играет на слабостях мышления Запада
ALEKSEY NIKOLSKYI / RIA NOVOSTI / AFP

Чтобы понять позицию российского президента Владимира Путина по Украине, надо внимательно прочитать роман Джорджа Оруэлла «1984». Эта мудрая антиутопия превратилась в «пугающе точный путеводитель» по сегодняшней реальности, пишет на страницах Politico профессор истории Тимоти Снайдер, автор книги «Кровавая земля. Европа между Гитлером и Сталиным».

«Открытая российская агрессия против Украины», по мнению автора, полностью вписывается в рамки лозунга «Война — это мир», ставшего одним из главных девизов вымышленной империи Оруэлла. На любые попытки провести переговоры и добиться прекращения огня Россия отвечает «эскалацией боевых действий», подчеркивает Снайдер, а встречи Путина с другими лидерами лишь служат «прикрытием для его новых злодеяний, таких, как ввод российских войск, танков и артиллерии во время недавних переговоров в Минске».
 
Чтобы яснее понять эту странную войну, в ходе которой Путин «провел радикализацию российской политики, разрушил мирный порядок в Европе, бросил вызов представлениям европейцев о своем будущем и даже пригрозил ядерной войной», следует вспомнить ключевые понятия романа Оруэлла. Поскольку все официальные доводы, которые приводят для обоснования этой «абсолютно бессмысленной войны», где люди убивают и умирают по неясным причинам, являются фальшивыми и содержат внутреннее противоречия, пишет Politico.
 
В книге Оруэлла одна из вымышленных мировых держав именуется «Евразия», что практически совпадает с названием главной внешнеполитической доктрины России, продолжает Снайдер. Евразия в романе «1984» — репрессивное и воинственное государство, «занимающее всю северную часть европейского и азиатского континентов, от Португалии до Берингова пролива». Евразийская доктрина внешней политики России включает «план интеграции всех земель от (догадайтесь!) Португалии до Берингова пролива». В оруэлловской Евразии практикуется необольшевизм, а ведущий теоретик российской «евразийской модели» когда-то называл себя национал-большевиком, отмечает автор: «Этот влиятельный человек по имени Александр Дугин издавна выступает за уничтожение украинского государства, а недавно он предложил России уничтожать украинцев».
 
При этом российские СМИ, по мнению Снайдера, также действуют в полном соответствии с романом Оруэлла: они требуют, чтобы люди «придерживались одновременно двух противоположных мнений, понимая, что они противоречат друг другу, однако продолжая верить и тому, и другому». В подтверждение этого тезиса автор приводит несколько примеров «пропаганды» в отношении Украины, когда россиянам уже на протяжении восьми месяцев ежедневно излагаются две стороны каждой истории, причем «обе являются ложными, и каждая из них исключает другую».
 
С одной стороны, людям внушают, что «Россия должна захватить Украину, потому что украинское государство репрессивное», хотя на самом деле «Украина — это демократия, где есть свобода слова и где во всех отношениях больше свободы, чем в России», пишет Politico. С другой стороны, российские СМИ уверяют, что Москва «должна вмешаться, потому что украинского государства не существует», хотя в действительности «оно столь же функционально, как и российское государство, за исключением таких проблемных сфер как война, разведка и пропаганда».
 
Кроме того, Россия «должна захватить Украину, потому что русских там заставляют говорить на украинском языке». Но ведь это совершенно не так, возмущается Снайдер: «Русские на Украине могут говорить, как им хочется, и в этом они намного свободнее, чем русские в России. И большинство русскоязычных людей на Украине — это на самом деле не русские, так же как и говорящие по-английски американцы не являются англичанами». В то же время россиянам внушают, что «украинского языка не существует» — несмотря на то, что у него «богатые литературные традиции, и на нем говорят десятки миллионов людей».
 
СМИ также убеждают российскую аудиторию, что «все украинцы националисты», хотя на последних президентских выборах на Украине «крайне правые набрали всего 2% голосов, гораздо меньше, чем в любой другой европейской стране». С другой стороны, российская пропаганда заявляет, что «украинской нации не существует». Однако опросы общественного мнения всегда говорят об обратном, причем «даже в тех регионах, которые сегодня находятся под российской оккупацией», подчеркивает Politico: «Миллионы украинцев с готовностью пошли на риск ради своей нации во время последней революции, и тысячи добровольцев рискуют своей жизнью на фронте».
 
При этом Москва заявляет, что она якобы «ведет войну, чтобы спасти мир от фашизма». А ведь дела обстоят совсем иначе, говорится в статье: «На самом деле, это в России крайне правые обладают диктаторской властью, а глава государства провозглашает гитлеровскую доктрину по захвату другой страны ради защиты этнических собратьев. Российскими политическими союзниками в Европе являются крайне правые партии, включая фашистов и неонацистов». В то же время СМИ пытаются убедить общественное мнение в России, что фашизм — это хорошо, утверждает автор: «В России сегодня реабилитируют Гитлера как государственного деятеля, евреев обвиняют в Холокосте, геев представляют как часть международного заговора, русские нацисты в майские праздники выходят на демонстрации, а русских нацистов на Украине изображают героями».
 
Российская пропаганда излагает обе стороны истории, и мы полагаем, продолжает Politico, что правда находится где-то посередине — однако в реальности «не может быть правды, лежащей между ложными и внутренне противоречивыми тезисами». Там может находиться лишь «безумие», о котором также пишет Оруэлл, называя это «наукой любить Старшего Брата», некого отдаленного и обезличенного тоталитарного лидера. Для того чтобы «научиться любить Старшего Брата», каждый в романе «1984» должен пожертвовать самым дорогим.
 
Если следовать этой аналогии, поясняет Снайдер, Украине придется пожертвовать государственностью, поскольку «этого только что потребовал Путин, поддержав расчленение страны и создание Новороссии (то есть, Новой России) на юго-востоке». Европе необходимо будет пожертвовать своей мирной интеграцией, тем достижением, которому «угрожает Путин». А всем остальным надо «пожертвовать здравым смыслом».
 
«Мы слишком часто пытаемся угадать, что у Путина на уме. Мы пытаемся проникнуть в мысли Старшего Брата вместо того, чтобы постараться понять поддающиеся проверке факты. Но в действительности, кому какое дело, что у Путина на уме? Знает ли это хоть кто-нибудь, в том числе, сам Путин? И даже если нам известно, что у Путина на уме сегодня, поможет ли это нам понять, что у него будет на уме завтра? Каковы наши шансы отстоять свободу и порядочность, если мы начнем копаться в мозгах отдельной личности? В конце концов, это тот человек, который вмешивается в производство детских мультфильмов и влияет на телепрограммы, где поднимается вопрос о его возможной божественной природе», — размышляет американский профессор.
 
Ведь на самом деле, продолжает автор, «что бы ни было в мыслях у Путина, что бы он ни говорил, что бы ни делал, он на самом деле просто защищает собственную власть», аналогично члену тоталитарного режима Старшего Брата, который признает, занимаясь пытками, что «власть — это не средство, а цель». Но в таком случае, полагает Politico, все это довольно скоро закончится, поскольку «притеснения в России, война на Украине и дестабилизация Запада — это неизмеримо высокая цена за привилегии одного человека».
 
Поэтому вместо того, чтобы «заглядывать в глаза встревоженному архитектору двоемыслия», Западу лучше серьезно задуматься над тем, что же представляет настоящую ценность и как это можно защитить, делает вывод  Снайдер: «Если Украина станет Новороссией, Европа станет Евразией, а Запад рухнет, то произойдет это не из-за физической мощи России, а из-за слабости нашего мышления».
 
Фото: ALEKSEY NIKOLSKYI / RIA NOVOSTI / AFP

 

Материалы ИноТВ содержат оценки исключительно зарубежных СМИ и не отражают позицию RT
Публикуем в Twitter актуальные зарубежные статьи, выбранные редакцией ИноТВ
источник
Politico США Северная Америка
теги
Адольф Гитлер Владимир Путин вооруженный конфликт Евразийский союз евромайдан Европа Евросоюз Запад информационная война Россия санкции свобода слова СМИ Украина
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
Агрегатор новостей 24СМИ

Ссылки по теме

Популярное

INFOX.SG

Загрузка...
Лента новостей RT

Новости партнёров