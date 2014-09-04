Politico: «Старший Брат» Путин играет на слабостях мышления Запада

Вместо того чтобы пытаться угадать, что у Путина на уме, Западу стоит задуматься о своих настоящих ценностях и о том, как их защитить, считает профессор Тимоти Снайдер. По его мнению, российский лидер во многом напоминает персонажей Оруэлла, для которых власть стала целью, а не средством. Но этому скоро придет конец, поскольку «притеснения в России, война на Украине и дестабилизация Запада — это неизмеримо высокая цена за привилегии одного человека».

Чтобы понять позицию российского президента Владимира Путина по Украине, надо внимательно прочитать роман Джорджа Оруэлла «1984». Эта мудрая антиутопия превратилась в «пугающе точный путеводитель» по сегодняшней реальности, пишет на страницах Politico профессор истории Тимоти Снайдер, автор книги «Кровавая земля. Европа между Гитлером и Сталиным».

«Открытая российская агрессия против Украины», по мнению автора, полностью вписывается в рамки лозунга «Война — это мир», ставшего одним из главных девизов вымышленной империи Оруэлла. На любые попытки провести переговоры и добиться прекращения огня Россия отвечает «эскалацией боевых действий», подчеркивает Снайдер, а встречи Путина с другими лидерами лишь служат «прикрытием для его новых злодеяний, таких, как ввод российских войск, танков и артиллерии во время недавних переговоров в Минске».

Чтобы яснее понять эту странную войну, в ходе которой Путин «провел радикализацию российской политики, разрушил мирный порядок в Европе, бросил вызов представлениям европейцев о своем будущем и даже пригрозил ядерной войной», следует вспомнить ключевые понятия романа Оруэлла. Поскольку все официальные доводы, которые приводят для обоснования этой «абсолютно бессмысленной войны», где люди убивают и умирают по неясным причинам, являются фальшивыми и содержат внутреннее противоречия, пишет Politico.

В книге Оруэлла одна из вымышленных мировых держав именуется «Евразия», что практически совпадает с названием главной внешнеполитической доктрины России, продолжает Снайдер. Евразия в романе «1984» — репрессивное и воинственное государство, «занимающее всю северную часть европейского и азиатского континентов, от Португалии до Берингова пролива». Евразийская доктрина внешней политики России включает «план интеграции всех земель от (догадайтесь!) Португалии до Берингова пролива». В оруэлловской Евразии практикуется необольшевизм, а ведущий теоретик российской «евразийской модели» когда-то называл себя национал-большевиком, отмечает автор: «Этот влиятельный человек по имени Александр Дугин издавна выступает за уничтожение украинского государства, а недавно он предложил России уничтожать украинцев».

При этом российские СМИ, по мнению Снайдера, также действуют в полном соответствии с романом Оруэлла: они требуют, чтобы люди «придерживались одновременно двух противоположных мнений, понимая, что они противоречат друг другу, однако продолжая верить и тому, и другому». В подтверждение этого тезиса автор приводит несколько примеров «пропаганды» в отношении Украины, когда россиянам уже на протяжении восьми месяцев ежедневно излагаются две стороны каждой истории, причем «обе являются ложными, и каждая из них исключает другую».

С одной стороны, людям внушают, что «Россия должна захватить Украину, потому что украинское государство репрессивное», хотя на самом деле «Украина — это демократия, где есть свобода слова и где во всех отношениях больше свободы, чем в России», пишет Politico. С другой стороны, российские СМИ уверяют, что Москва «должна вмешаться, потому что украинского государства не существует», хотя в действительности «оно столь же функционально, как и российское государство, за исключением таких проблемных сфер как война, разведка и пропаганда».

Кроме того, Россия «должна захватить Украину, потому что русских там заставляют говорить на украинском языке». Но ведь это совершенно не так, возмущается Снайдер: «Русские на Украине могут говорить, как им хочется, и в этом они намного свободнее, чем русские в России. И большинство русскоязычных людей на Украине — это на самом деле не русские, так же как и говорящие по-английски американцы не являются англичанами». В то же время россиянам внушают, что «украинского языка не существует» — несмотря на то, что у него «богатые литературные традиции, и на нем говорят десятки миллионов людей».

СМИ также убеждают российскую аудиторию, что «все украинцы националисты», хотя на последних президентских выборах на Украине «крайне правые набрали всего 2% голосов, гораздо меньше, чем в любой другой европейской стране». С другой стороны, российская пропаганда заявляет, что «украинской нации не существует». Однако опросы общественного мнения всегда говорят об обратном, причем «даже в тех регионах, которые сегодня находятся под российской оккупацией», подчеркивает Politico: «Миллионы украинцев с готовностью пошли на риск ради своей нации во время последней революции, и тысячи добровольцев рискуют своей жизнью на фронте».

При этом Москва заявляет, что она якобы «ведет войну, чтобы спасти мир от фашизма». А ведь дела обстоят совсем иначе, говорится в статье: «На самом деле, это в России крайне правые обладают диктаторской властью, а глава государства провозглашает гитлеровскую доктрину по захвату другой страны ради защиты этнических собратьев. Российскими политическими союзниками в Европе являются крайне правые партии, включая фашистов и неонацистов». В то же время СМИ пытаются убедить общественное мнение в России, что фашизм — это хорошо, утверждает автор: «В России сегодня реабилитируют Гитлера как государственного деятеля, евреев обвиняют в Холокосте, геев представляют как часть международного заговора, русские нацисты в майские праздники выходят на демонстрации, а русских нацистов на Украине изображают героями».

Российская пропаганда излагает обе стороны истории, и мы полагаем, продолжает Politico, что правда находится где-то посередине — однако в реальности «не может быть правды, лежащей между ложными и внутренне противоречивыми тезисами». Там может находиться лишь «безумие», о котором также пишет Оруэлл, называя это «наукой любить Старшего Брата», некого отдаленного и обезличенного тоталитарного лидера. Для того чтобы «научиться любить Старшего Брата», каждый в романе «1984» должен пожертвовать самым дорогим.

Если следовать этой аналогии, поясняет Снайдер, Украине придется пожертвовать государственностью, поскольку «этого только что потребовал Путин, поддержав расчленение страны и создание Новороссии (то есть, Новой России) на юго-востоке». Европе необходимо будет пожертвовать своей мирной интеграцией, тем достижением, которому «угрожает Путин». А всем остальным надо «пожертвовать здравым смыслом».

«Мы слишком часто пытаемся угадать, что у Путина на уме. Мы пытаемся проникнуть в мысли Старшего Брата вместо того, чтобы постараться понять поддающиеся проверке факты. Но в действительности, кому какое дело, что у Путина на уме? Знает ли это хоть кто-нибудь, в том числе, сам Путин? И даже если нам известно, что у Путина на уме сегодня, поможет ли это нам понять, что у него будет на уме завтра? Каковы наши шансы отстоять свободу и порядочность, если мы начнем копаться в мозгах отдельной личности? В конце концов, это тот человек, который вмешивается в производство детских мультфильмов и влияет на телепрограммы, где поднимается вопрос о его возможной божественной природе», — размышляет американский профессор.

Ведь на самом деле, продолжает автор, «что бы ни было в мыслях у Путина, что бы он ни говорил, что бы ни делал, он на самом деле просто защищает собственную власть», аналогично члену тоталитарного режима Старшего Брата, который признает, занимаясь пытками, что «власть — это не средство, а цель». Но в таком случае, полагает Politico, все это довольно скоро закончится, поскольку «притеснения в России, война на Украине и дестабилизация Запада — это неизмеримо высокая цена за привилегии одного человека».

Поэтому вместо того, чтобы «заглядывать в глаза встревоженному архитектору двоемыслия», Западу лучше серьезно задуматься над тем, что же представляет настоящую ценность и как это можно защитить, делает вывод Снайдер: «Если Украина станет Новороссией, Европа станет Евразией, а Запад рухнет, то произойдет это не из-за физической мощи России, а из-за слабости нашего мышления».

Фото: ALEKSEY NIKOLSKYI / RIA NOVOSTI / AFP