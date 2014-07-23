Американская разведка не нашла компромат на Россию

США признались, что у них нет доказательств прямого отношения России к крушению Boeing-777 на востоке Украины. Но они подчеркнули: Москва создала условия для катастрофы, вооружая ополченцев. При этом доводы России относительно возможной вины Киева в случившемся Вашингтон назвал «отчаянными и неправдоподобными», пишет Mashable.
Россия создала условия, которые привели к крушению малайзийского лайнера Boeing-777. Об этом заявили высокопоставленные представители американских спецслужб. При этом источники из разведывательных структур США, которые предпочли остаться неизвестными, признались: доказательств прямого участия Москвы в трагедии у них нет, пишет издание Mashable.
Как предполагает Вашингтон, самолет был сбит пророссийскими силами, но произошло это по ошибке. По мнению Mashable, в пользу этой версии говорит следующее: ранее сепаратисты сбили 12 украинских военных самолетов; когда рухнул Boeing-777, в интернете появилось сообщение одного из лидеров пророссийских ополченцев. Оно гласило: «Мы предупреждали всех - не летайте в нашем небе». Но сообщение было быстро удалено после того, как ополченцы поняли, что речь идет о гражданском самолете почти с 300 пассажирами на борту.
По данным разведки, самолет был сбит из установки «Бук» (SA-11) ракетой класса «земля-воздух». Сотрудники спецслужб подтвердили, что Москва на протяжении нескольких месяцев поставляла ополченцам вооружение. Однако они не предоставили доказательств того, что ракета, попавшая в Boeing, была российской. Неизвестно также, присутствовали ли при запуске ракеты граждане России или обучались ли те, кто ее запускал, в РФ.
Источники в разведывательных структурах США также признались: в ходе расследования инцидента они использовали помимо прочего данные из соцсетей: опубликованные в интернете видеоролики, аудиозаписи, фотографии и прочее. Но установить подлинность всех подобных «улик» им не удалось.
В завершение Mashable напоминает: недавно Россия представила свою точку зрения по поводу виновных в трагедии. Она указала на то, что нельзя исключать вину Киева в катастрофе. Вашингтон не согласился с доводами Министерства обороны России. Пресс-секретарь Белого дома Джош Эрнест назвал их «отчаянными и неправдоподобными».
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