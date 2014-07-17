Украинский публицист: Когда русские вторгнутся в Польшу, поляки промолчат

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Welt: Меркель призвала европейские страны отдать свой суверенитет ЕС Die Welt
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CNN: Интерпол вздохнул с облегчением — организацию возглавил не россиянин CNN
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Wyborcza: Польша ответит на «российскую угрозу» новой дивизией Gazeta Wyborcza
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Independent: переброской военных на Украину Лондон лишь сыграет на руку Кремлю Independent
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FAZ: Европа возмущена диктатом доллара, но у неё нет приёма против этого «лома» Frankfurter Allgemeine
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Spiegel: «Турецкий поток» сулит Анкаре подъём, а Украине — убытки Der Spiegel
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РПЦ: Украина продолжает линию по притеснению канонической церкви
Действия украинских властей в отношении представителей канонической УПЦ МП, храмов и монастырей ведут к нарастанию противостояния внутри страны, заявил пресс-секретарь Патриарха Московского и всея Руси Кирилла Александр Волков.
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У Нурмагомедова скончался дедушка
Менеджер чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в лёгком весе россиянина Хабиба Нурмагомедова Али Абдель-Азиз сообщил о смерти дедушки своего клиента.
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WSJ: Саудовская Аравия и ОПЕК намерены поднять цены на нефть
Саудовская Аравия ведёт переговоры с другими членами ОПЕК, чтобы добиться повышения цен на нефть.
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КОНМЕБОЛ предложила ФИФА проводить ЧМ раз в два года
Южноамериканская конфедерация футбола (КОНМЕБОЛ) выступила с предложением к Международной федерации футбола (ФИФА) проводить чемпионат мира раз в два года.
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Министры обороны России и Турции обсудили ситуацию в Сирии
Министр обороны России Сергей Шойгу в ходе телефонного разговора обсудил с главой Минобороны Турции Хулуси Акаром ситуацию в Сирии.
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«Роскосмос» подготовит экипажи лунных миссий к экстремальным условиям
«Роскосмос» подготовит экипажи лунных миссий к работе в гораздо более сложных условиях, чем на орбите Земли. Об этом заявил глава корпорации Дмитрий Рогозин на встрече с президентом Молдавии Игорем Додоном.
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Адвокат Кокорина считает, что пострадавшие спровоцировали футболиста
Адвокат нападающего «Зенита» Александра Кокорина Татьяна Стукалова считает, что её подзащитного и полузащитника «Краснодара» Павла Мамаева спровоцировали на противоправные действия.
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Семь полицейских пострадали при столкновении с митингующими во Франции
Семь сотрудников полиции пострадали при столкновении с протестующими против роста цен на бензин во Франции.
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У Сергея Безрукова родился сын
У народного артиста России Сергея Безрукова и режиссёра Анны Матисон родился сын. Об этом актёр сообщил в своём Instagram.
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Бивол и Паскаль провели взвешивание перед поединком за пояс WBA в полутяжёлом весе
Чемпион мира по версии Всемирной боксёрской ассоциации (WBA) в полутяжёлом весе россиянин Дмитрий Бивол и канадец Жан Паскаль провели взвешивание перед титульным боем в Атлантик-Сити.
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Эксперты назвали главные риски для экономики России в 2019 году
Экономисты Центра развития НИУ ВШЭ считают, что темпы роста ВВП России не превысят 1,6—1,9% в ближайшие три года.
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Два человека погибли при крушении военного вертолёта в Афганистане
Два человека погибли и ещё двое пострадали в результате крушения военного вертолёта в Афганистане.
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Туктамышева удалила из Twitter сообщение о взломе своего Instagram-аккаунта
Российская фигуристка Елизавета Туктамышева удалила со своей страницы в социальной сети Twitter сообщение о взломе аккаунта в Instagram.
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Рогозин предложил проверить, высаживались ли американцы на Луну
Глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин во время посещения компании «Российские космические системы» вместе с молдавским лидером Игорем Додоном предложил проверить, были ли американцы на Луне.
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Иньеста признался, что у него нет хороших воспоминаний о чемпионате мира в России
Экс-полузащитник сборной Испании и «Барселоны» заявил, что у него не осталось положительных воспоминаний о чемпионате мира по футболу в России, который прошёл летом этого года.
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Четыре человека пострадали в ДТП с участием трамвая в Самаре
Четыре человека получили травмы при столкновении пассажирского автобуса и трамвая в Самаре.
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СМИ указали на формирование «креста смерти» на нефтяном рынке
Агентство Bloomberg сообщило о «кресте смерти» на рынке американских нефтяных фьючерсов.
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Моуринью считает, что «Манчестер Юнайтед» попадёт в четвёрку сильнейших клубов АПЛ к концу сезона
Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуринью выразил мнение, что его подопечные способны попасть в четвёрку сильнейших команд Английской премьер-лиги (АПЛ) к концу сезона.
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Вышинский назвал руководство Украины организаторами своего задержания
Руководитель РИА Новости Украина Кирилл Вышинский в интервью порталу «Украина.ру» заявил, что «в Херсоне ничего не решается», а его задержание было спланировано и организовано на уровне высшего политического руководства страны.
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СМИ: Бразильский футбольный клуб готов сделать «Спартаку» предложение по Педро Роше
Бразильские футбольные клубы заинтересованы в приобретении нападающего московского «Спартака» Педро Роши.
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Лавров рассчитывает на восстановление отношений с ЕС на основе добрососедства
Россия рассчитывает, что отношения с Евросоюзом будут восстановлены на основе подлинного добрососедства. Об этом в своей статье для португальской газеты «Публику» написал глава МИД России Сергей Лавров.
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В Раде рассказали о названном Меркель сроке вступления Украины в ЕС
Депутат Верховной рады, первый заместитель главы фракции «Блок Петра Порошенко» Игорь Кононенко рассказал, что канцлер Германии Ангела Меркель во время визита в Киев заявила, что Украина сможет стать членом Евросоюза через 5—8 лет.
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Защитник «Барселоны» Пике хочет купить футбольный клуб
Защитник «Барселоны» и сборной Испании Жерар Пике намерен приобрести футбольный клуб и создать новый турнир.
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Работники Amazon в ряде европейских стран устроили забастовку в «чёрную пятницу»
Сотрудники компании Amazon в ряде европейских стран устроили акции протеста в «чёрную пятницу».
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Эксперт объяснил слова главы Генштаба ВС Британии о России и ИГ «выбиванием средств»
Замдиректора Национального института развития современной идеологии Игорь Шатров прокомментировал RT заявление главы Генштаба ВС Великобритании генерала Марка Карлтон-Смита, назвавшего Россию большей угрозой, чем террористические организации «Исламское государство»* и «Аль-Каида»**.
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УЕФА опроверг слухи о положительном допинг-тесте футболиста Рамоса
В Союзе европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) отреагировали на слухи о положительной допинг-пробе капитана мадридского «Реала» Серхио Рамоса.
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Семь человек пострадали в результате ДТП в Кирове
Семь человек получили травмы в результате аварии с участием автобуса в Кирове.
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Лавров: США подстёгивают опасную военную деятельность у границ России
США подстёгивают военную деятельность у российских границ в Европе, безопасность европейских стран становится заложницей такой политики. Об этом в своей статье для португальской газеты «Публику» написал глава МИД России Сергей Лавров.
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Российский конькобежец Кулижников досрочно завершил выступление на этапе КМ в Японии
Обладатель мирового рекорда по конькобежному спорту россиянин Павел Кулижников досрочно завершил выступление на этапе Кубка мира в японском Томакомае.
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СМИ: В Пакистане задержали двух возможных координаторов атаки на консульство КНР
Правоохранительные органы Пакистана задержали двух человек, которых подозревают в причастности к нападению на китайское консульство в пакистанском городе Карачи.
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Дабл-дабл Джеймса помог «Лейкерс» победить «Юту» в НБА
«Лос-Анджелес Лейкерс» взял верх над «Юта Джаз» в матче регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации (НБА).
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В Москве часть бизнес-центра во время сноса упала на проезжую часть
В Москве часть здания бизнес-центра во время сноса упала на проезжую часть.
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«Питтсбург» проиграл «Бостону» в НХЛ, несмотря на гол Малкина
«Питтсбург Пингвинз» в овертайме потерпел поражение от «Бостон Брюинз» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
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Три передачи Кучерова помогли «Тампе» одолеть «Чикаго» в НХЛ
«Тампа-Бэй Лайтнинг» взял верх над «Чикаго Блэкхоукс» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
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Киев готовит проект резолюции о «милитаризации» Россией Азовского моря
Украина готовит проект резолюции о «милитаризации» Россией Чёрного и Азовского морей для рассмотрения на Генассамблее ООН, заявила пресс-секретарь украинского МИД Екатерина Зеленко.
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«Голден Стэйт» разгромил «Портленд» и прервал серию из четырёх поражений в НБА
«Голден Стэйт Уорриорз» крупно обыграл «Портленд Трэйл Блэйзерс» в Национальной баскетбольной ассоциации (НБА).
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В РПЦ прокомментировали отмену передачи Почаевской лавры УПЦ МП
Замглавы синодального отдела внешних церковных связей протоиерей Николай Балашов прокомментировал решение Министерства юстиции Украины отменить передачу комплекса сооружений Свято-Успенской Почаевской лавры в пользование Украинской православной церкви Московского патриархата (УПЦ МП).
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Передача Панарина и 32 сейва Бобровского помогли «Коламбусу» переиграть «Торонто» в НХЛ
«Коламбус Блю Джекетс» одержал победу над «Торонто Мэйпл Лифс» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
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В США изменение климата назвали причиной участившихся стихийных бедствий в стране
В США опубликован новый климатический отчёт федерального правительства, в котором говорится, что изменение климата является причиной участившихся лесных пожаров и ураганов в стране.
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Ефимова рассказала о будущем спутнике жизни
Пятикратная чемпионка мира по плаванию россиянка Юлия Ефимова порассуждала о том, каким должен быть её будущий избранник.
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В Раде заявили о неспособности революции решить общественные проблемы на Украине
Депутат Верховной рады Юрий Мирошниченко заявил, что революция не может решить общественные проблемы на Украине.
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Вице-губернатор Приморья Павел Серебряков ушёл в отставку
Вице-губернатор Приморского края Павел Серебряков, курировавший департаменты спорта, здравоохранения и труда, сообщил, что подал в отставку.
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В ЛНР заявили о восьми случаях обстрела со стороны ВСУ
В самопровозглашённой Луганской народной республике заявили о восьми случаях обстрела со стороны украинских силовиков за прошедшие сутки. Об этом сообщает Луганский информационный центр со ссылкой на пресс-службу оборонного ведомства.
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Британия выделила £11 млн на защиту Украины от «иностранной агрессии»
Великобритания потратит £11 млн на защиту Украины от «иностранной агрессии». Об этом говорится в отчёте Фонда предотвращения конфликтов, содействия стабильности и безопасности за 2018—2019 годы, с которым ознакомился RT.
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Два человека погибли в результате стрельбы во Флориде
В городе Браунсвилл, который находится в американском штате Флорида, два человека погибли в результате стрельбы возле магазина.
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Почти 20 тысяч жителей Курска лишились горячей воды из-за ЧП на ТЭЦ
Почти 20 тыс. жителей Курска остались без горячей воды из-за аварии на ТЭЦ.
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Угроза взрыва на Киевском вокзале в Москве не подтвердилась
Информация об угрозе взрыва на Киевском вокзале в Москве не подтвердилась.
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В Москве 24 ноября ожидается до -2 °С
В Москве в субботу, 24 ноября, ожидается до -2 °С. Об этом сообщает «Газета.Ru» со ссылкой на данные Гидрометцентра.
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Депутат Рады заявил, что правительство «дурит украинцев»
Депутат Верховной рады Игорь Мосийчук в эфире телеканала «112 Украина» заявил, что правительство «дурит украинцев».
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Глава МИД Эквадора заявил, что смена посла в Лондоне не связана с Ассанжем
Глава МИД Эквадора Хосе Валенсия заявил, что решение властей страны поменять посла в Лондоне не связано с Джулианом Ассанжем.