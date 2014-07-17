Украинский публицист: Когда русские вторгнутся в Польшу, поляки промолчат

На Украине идет репетиция будущего захвата Россией Восточной Европы, уверен украинский публицист Виталий Портников. Если мир не объединится и не даст Путину отпор, то завтра «ополченцы» начнут захватывать территорию Польши, а жители Варшавы будут отсиживаться у телевизоров, предрек он в интервью Newsweek.

Украинский публицист Виталий Портников считает, что в войне с сепаратистами решающую роль играет вовсе не президент Украины Петр Порошенко. Ведь это не от него зависит, закончится она победой или поражением. Воцарится ли на востоке Украины мир, зависит исключительно от России и ЕС. «Москва и далее продолжает присылать наемников, террористов и тяжелое вооружение. Ввиду этого только путем оказания давления на Россию Европа может остановить наплыв бандитов и поддержку войны», - отмечает украинский публицист в интервью польскому изданию Newsweek.

Украинская армия на востоке страны успешно перешла в наступлении. «Но что с того, если завтра или послезавтра на Украину прибудет подкрепление, наемники и оружие»? – задается вопросом Портников. «Только исключительно военными методами этот конфликт мы никогда не решим. Необходимы политические и дипломатические решения. Без них конфликт будет длиться, тлеть и вспыхивать кровопролитием с разной интенсивностью. И он станет действительно напоминать ужас балканских войн 90-х годов», - отмечает он.

Тогда Европа, боясь сербского режима, тоже не могла справиться с Милошевичем. Она деликатно и с поблажкой относилась к очередным актам агрессии сербов. «Просто Европа не может продолжать делать вид, будто ничего не происходит. Потому что в результате такого притворства ЕС просто распадется», - убежден украинский публицист.

«Еще два месяца тому назад я предупреждал, что если Россия поймет, что она может пойти и дальше, то Европа столкнется с очень большой проблемой. И у меня плохие новости. Россияне как раз это поняли», - заявляет Портников в интервью Newsweek. Они поняли, что ввиду угрозы Европа капитулирует. Еще в феврале почти никто не думал, что Россия займет Крым, а потом разожжет войну на востоке Украины. Когда европейских коллег предупреждали, что российское вторжение возможно, это было как об стенку горох. «Также как и сейчас, когда украинцы объясняют, какова же на самом деле долгожданная цель России», - отмечает Портников.

На фундаменте Евразийского союза Путин хочет воплотить в жизнь большой проект возрождения советской империи. Когда же он добьется этой цели, следующим его шагом станет воссоздание российской сферы влияния в Центральной и Восточной Европе. И к сожалению, в планах Путина вернуть в сферу влияния России наряду с чехами, венграми, болгарами и словаками также и поляков. «Польша и ее соседи станут сателлитами Евразийского союза. Базовым инструментом Москвы будет постоянный и системный шантаж - так, как сейчас это происходит на Украине. Россия поддерживает сепаратистов и одновременно говорит: мы хотим мира, мы его обеспечим, только перестаньте тянуть Украину в сторону Запада», - констатирует Портников.

«Одновременно Путин будет пытаться демонтировать ЕС, в таком виде, в котором мы его знаем. Он будет стремиться к тому, чтобы изгнать американцев из Европы, в геополитическом смысле. Он будет ставить своей целью распад НАТО. Только юг и запад Европы он оставит в сфере интересов Германии и Франции», - добавляет украинский публицист.

Россия поняла, что можно двинуться дальше, где-то две-три недели спустя после присоединения Крыма. Это был тот момент, когда и в самом деле появилась угроза серьезных санкций Запада по отношению к России. Но вскоре начался процесс «размыливания». Европейские политики стали смягчать тон своей острой риторики. Они начали говорить о разбросе санкций во времени, о необходимости диалога. НАТО не решилось ни на что большее, чем показательные маневры.

А для кремлевских элит это был явный сигнал того, что Европа и Североатлантический альянс не в состоянии действовать. Москву охватила радость, что Запад настолько слаб, несмотря на преимущества, которыми он обладает практически в каждой области. «Когда я беседую со своими российскими знакомыми, я слышу этот поразительный триумф и это ощущение преимущества перед слабаками Запада. Россияне поняли, что европейцы слишком сильно ценят свое благосостояние, чтобы рискнуть им в конфронтации с Россией», - констатирует Портников.

Для Европы последствия украинского кризиса могут быть очень разными. «Кто запретит россиянам из Латгалии в Латвии в один прекрасный день выйти на улицы и кричать, что их притесняют в языковом плане? И после нескольких дней объявить о создании российской народной республики? Кто запретит россиянам из приграничной Нарвы в Эстонии создать собственную партизанскую армию и провозгласить республику? Кто остановит россиян из Калининградской области, если те решат начать бунт в пограничных польских и литовских воеводствах? Если они начнут там партизанскую деятельность, утверждая, что они чувствуют себя дискриминированными границей ЕС и они требуют транзитного коридора в Россию?» - задается рядом риторических вопросов украинский публицист.

И обращаясь к полякам, заявляет: «Вы что-то сделаете? Нет, вы ничего не сделаете. Потому что вы даже не принимаете такой сценарий во внимание. А в Кремле еще те сценарии пишут. И как мы видим по ситуации в моем государстве, они воплощаются в жизнь. Если такой черный сценарий будет реализован, то все будет так же, как и на Украине. Жители Варшавы будут довольны тем, что они находятся далеко от этого балагана и будут смотреть по телевизору, как какие-то зеленые человечки мародерствуют под Сувалками и жгут шины на дорогах. А в Брюсселе в очередной раз поболтают о санкциях и необходимости диалога с Кремлем».

Именно сейчас на полях битвы под Донецком происходит баталия за будущее Европы. И Украина может рассчитывать на помощь Польши, Германии, и даже Франции. «Я верю в то, что американцы лишили себя иллюзий насчет целей Путина, хоть еще не так давно они хотели отступить из Европы, они поняли, что российский экспансионизм является самой большой угрозой для мира во всем мире. Я понимаю европейскую осторожность и продолжаю верить в то, что план Путина не сработает», - отмечает украинский публицист.

Несмотря на то что в одиночку Украина с Путиным вряд ли справится, Виталий Портников приводит пример Израиля, который в 1948 году восстал против регулярных, численно преобладающих и хорошо вооруженных арабских войск. На тот момент у него вовсе не было армии, только военизированные добровольцы народного ополчения.

Однако Израиль смог дать отпор и построить государство. «Сегодня Украина - это своего рода Израиль. Наше государство следует построить заново. Это будет непросто сделать, потому что враг у нас не только на востоке, но также со всех других сторон нас постоянно критикуют за то, что мы обороняемся. Также как и в случае с Израилем, Европа осуждает нас за то, что мы защищаемся. На Ближнем Востоке враги отправляют Израилю палестинских террористов. А Украина, также как и Израиль, не должна оглядываться на мировое общественное мнение, только заниматься ликвидацией террористов», - резюмирует в интервью польскому изданию Newsweek украинский публицист Виталий Портников.

Фото: SERGEY GAPON / AFP