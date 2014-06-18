Newsmax Оригинал

Сын Рейгана: Если есть в мире лидер, так это Владимир Путин
Если в мире кто и достоин звания лидера, так это Владимир Путин, заявил политический комментатор и сын президента Рональда Рейгана Майкл Рейган. В США «лидерских кадров» просто не осталось и никто не хочет брать на себя ответственность за происходящее в мире, посетовал он в интервью Newsmax.

У США сегодня нет ни внешней политики как таковой, ни каких-либо крупных лидеров. Такое мнение выразил политический комментатор Майкл Рейган – сын покойного президента Рональда Рейгана, сообщает Newsmax. «Если в мире и остался лидер, то этот человек – Владимир Путин», — заявил он.

«В том мире, в котором мы живем сейчас, не хватает лидерских кадров, которые бы встали и сказали: “Что вы делаете? Что творится? Прекратите это немедленно”», — посетовал Рейган. По поводу российского президента он отметил: «Я писал об этом уже много месяцев назад: Владимир Путин, грубо говоря, кукловод, а все остальные – на веревочках, которые он им позволил иметь».
 
Рейган-младший считает, что кто-то должен, подобно его отцу, взять на себя ответственность, «но никто в Вашингтоне, никто не хочет брать на себя ответственность за то, что происходит сегодня».
 
 
Фото: AFP Photo/Paul J. Richards

 

Материалы ИноТВ содержат оценки исключительно зарубежных СМИ и не отражают позицию RT
Публикуем в Twitter актуальные зарубежные статьи, выбранные редакцией ИноТВ
источник
Newsmax США Северная Америка
теги
Владимир Путин Рональд Рейган США
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
Агрегатор новостей 24СМИ

Ссылки по теме

Популярное

INFOX.SG

Загрузка...
Лента новостей RT

Новости партнёров