Сын Рейгана: Если есть в мире лидер, так это Владимир Путин

Если в мире кто и достоин звания лидера, так это Владимир Путин, заявил политический комментатор и сын президента Рональда Рейгана Майкл Рейган. В США «лидерских кадров» просто не осталось и никто не хочет брать на себя ответственность за происходящее в мире, посетовал он в интервью Newsmax.

У США сегодня нет ни внешней политики как таковой, ни каких-либо крупных лидеров. Такое мнение выразил политический комментатор Майкл Рейган – сын покойного президента Рональда Рейгана, сообщает Newsmax. « Если в мире и остался лидер, то этот человек – Владимир Путин », — заявил он.

«В том мире, в котором мы живем сейчас, не хватает лидерских кадров, которые бы встали и сказали: “Что вы делаете? Что творится? Прекратите это немедленно”», — посетовал Рейган. По поводу российского президента он отметил: «Я писал об этом уже много месяцев назад: Владимир Путин, грубо говоря, кукловод, а все остальные – на веревочках, которые он им позволил иметь».

Рейган-младший считает, что кто-то должен, подобно его отцу, взять на себя ответственность, «но никто в Вашингтоне, никто не хочет брать на себя ответственность за то, что происходит сегодня».

Фото: AFP Photo/Paul J. Richards