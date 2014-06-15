Le Monde: Полевые командиры ополчения Донецка рвутся к власти

По мере развития конфликта на востоке Украины, полевые командиры ополчения Донбасса приобретают все большее влияние и уже, по всей видимости, перехватили власть у местных самопровозглашенных чиновников, пишет корреспондент Le Monde Луи Эмбер. Такое положение дел может навредить интересам Москвы, если Кремль захочет договориться с новым президентом Украины Петром Порошенко, отмечает журналист.

Лидеры « военного крыла сепаратистов » Донбасса, по всей видимости, одержали верх над местными политиками в борьбе за влияние, пишет спецкорреспондент Le Monde Луи Эмбер. Несмотря на то, что « столица региона все глубже погружается в анархию », « количество вооруженных группировок стремительно растет », а некоторые из полевых командиров начали формирование « настоящих вооруженных сил ».

Среди таких людей — Михаил Верин, основатель «Русской православной армии», которая принимала участие в сражении за аэропорт Донецка 26 мая. Совсем недавно Верин был владельцем одного из фаст-фуд ресторанов в Москве, но решил прибыть в Донецк «из солидарности к русскоговорящим жителям региона», отмечает французский журналист. По словам самого Верина, его группа «очищает территорию от преступников и мародеров» и «поддерживает порядок в Донецкой народной республике».

Верин и его армия сотрудничают главным образом с двумя группами: батальоном «Восток», который отвечает за государственную безопасность, и бойцовским клубом «Оплот», выполняющим функции полиции. «Восток» насчитывает около 400 бойцов, «Оплот» - несколько тысяч, но точных цифр не знает никто, пишет Эмбер. При этом званий в группировках просто нет — есть лишь командиры и рядовые бойцы, причем среди последних, по словам журналиста, «господствуют наемники из России».

Впрочем, несмотря на некоторую разрозненность, основную роль в Донбассе играют именно такие полевые командиры, как Верин, продолжает автор. Еще 29 мая «вооруженные сепаратисты» выгнали из здания областной администрации «самопровозглашенных политических представителей» Донецка, которые ранее его занимали и «с апреля месяца воплощали собой восстание».

Но на этом злоключения местных политиков не закончились, пишет Эмбер. 12 июня был совершен теракт против председателя президиума Верховного совета Донецкой народной республики Дениса Пушилина — в его автомобиле сработало взрывное устройство. Чуть ранее, 8 июня, прямо в центре Донецка был убит один из заместителей Пушилина. Кроме того, пропал самопровозглашенный мэр Славянска Вячеслав Пономарев — по некоторым данным, он был арестован по приказу министра обороны республики Игоря Стрелкова, подчеркивает автор.

Ополченцы, впрочем, считают, что подобные события говорят о восстановлении порядка в Донбассе. Один из командиров, Вадим Керчь, пояснил журналисту: «Наше первое правительство не было способно нас объединить и расширить территорию республики. Но со временем из толпы выделились сильные личности. Две или три недели назад я стал замечать, что из хаоса возникает порядок».

Эмбер уверен: «если Кремль хочет договориться с новым президентом Украины», придется действительно навести в Донбассе порядок, по крайней мере — обеспечить «соблюдение субординации» ополченцами.

Фото: VIKTOR DRACHEV / AFP