Чак Хейгел: Российская угроза объединила Европу

Действия Кремля на Украине показали, что Россия представляет «вполне реальную угрозу» безопасности Европы, заявил в интервью BBC министр обороны США Чак Хейгел. Впрочем, по мнению чиновника, эта угроза заставила европейские страны объединиться ради «общей цели».

Агрессивные действия России на Украине и в Крыму «объединили Европу», поскольку у стран ЕС теперь снова появилась «общая цель», заявил в интервью BBC министр обороны США Чак Хейгел.

«Я считаю, что действия Путина действительно объединили Европу - в особенности, европейских членов НАТО, - дав им общую цель, чего мы не видели уже двадцать лет», - отметил министр.

По мнению Хейгела, НАТО отреагировало на «вполне реальную угрозу» со стороны России «очень эффективно». В частности, во время своей недавней поездки в Польшу президент США Барак Обама пообещал выделить на укрепление обороны европейских партнеров альянса один миллиард долларов, напомнил министр.

Хейгел также подчеркнул, что США продолжают оказывать финансовую поддержку украинской армии. В частности, Вашингтон планирует предоставить Киеву военное оборудование на общую сумму в 5 миллионов долларов. Кроме того, на этой неделе на Украине побывала группа экспертов Министерства обороны США, которая должна была проанализировать общую ситуацию в стране и определить направления, по которым необходимо развивать военное сотрудничество, отметил чиновник.

Фото: RADU TUTA / AFP