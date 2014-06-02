TVN24: Российские власти отучат от сигарет даже Штирлица

Закон о запрете курения в России вызвал бурный резонанс, сообщает TVN24. По мнению курильщиков, новые правила разделяют граждан страны по разные стороны баррикад. Они отмечают, что власти не хотят конструктивного диалога и жестко преследуют любителей табака. Даже знаменитому Штирлицу, отмечает канал, теперь не удастся безнаказанно курить на экране.

А сейчас «российская революция» - запрет на курение в общественных местах. Он вступает в силу именно сегодня и будет действовать почти везде. Отсюда столько противоречий и беспрестанной критики. Несмотря на то что на подготовку к введению закона, предусматривающего запрет курения, был дан год, российские курильщики и рестораторы грозятся его бойкотировать. Ведь в России курит каждый третий гражданин. Из Москвы Анджей Зауха.

АНДЖЕЙ ЗАУХА, корреспондент TVN24 в Москве: Это был последний концерт в такой атмосфере. Группа панков в последний раз выступала в табачном дыму в пабе в центре Москвы. С сегодняшнего дня курение в российских клубах и ресторанах полностью запрещено.

ЮРИЙ МОЛОЧКО, гитарист: Я положительно к этому отношусь, хоть и сам много курю. Если кто-то за столиком рядом дышит моим дымом, то для него это намного вреднее, поэтому лучше всего курить в одиночестве.

АЛЕКСАНДР ШНУРОВ, гитарист: Я курю, собственно говоря, только когда мы играем концерты в клубах. Когда люди вокруг меня курят, я тоже начинаю курить. Мне кажется, что в связи с запретом я буду курить намного меньше.

Мировые тренды добрались также и сюда. Полный запрет на курение распространяется с сегодняшнего дня на государственные и образовательные учреждения, на больницы и на территорию у входа в метро. Нельзя также курить в поездах дальнего следования, на вокзалах и перронах, а также на детских площадках, и, конечно, в ресторанах, именно это вызывает самые негативные эмоции.

АЛЕКСАНДРА СВЕТЛАНОВА: Полный запрет курения в барах и ресторанах, куда люди приходят именно для того, чтобы закурить, совершенно бессмысленен. Этот запрет будет постоянно нарушаться, возможно, появятся тайные места, где можно будет затянуться.

Потому что россияне – это рьяные курильщики, их 44 миллиона. Курит 60% мужчин и одна пятая женщин, из которых почти половина занимаются этим, будучи беременными. Страстные курильщики грозятся, что будут саботировать новый закон.

BOATSWAIN, мотоциклист: Закон мы будем соблюдать, но в других местах. Мы все равно будем сюда приходить, в наши любимые заведения, и курить, даже если будем сидеть за отдельным столиком за пределами этого ресторана.

Владельцы таких средств передвижения не должны беспокоиться из-за штрафов за курение. Например, в ресторане штраф за курение составляет от 500 до 1500 рублей. Однако, если владелец ресторана разрешает курение, то для него штраф будет в 60 раз больше.

СЕРГЕЙ ЦИРО, сообщество барменов России: Если кто-то закурит, то надо вызвать полицию, и что дальше? Если в ста ресторанах кто-то закурит, и полиция получит сто вызовов, они приедут? Они не поедут, потому что они должны ловить бандитов.

Рестораторы боятся не полицейских и штрафов, а отсутствия клиентов.

ЮЛИЯ СОРОКИНА, менеджер паба: Думаю, что у нас возникнут сложности, клиентов будет меньше. Люди, когда пьют, больше хотят курить.

Запрет на курение в ресторанах только начинют вводить, но курильщики уже утверждают, что их преследуют. Некоторые предлагают открыть заведения, к которым доступ будут иметь только они. Поэтому они создали движение борьбы за свои права. Но они не хотят, чтобы запрет закончился гражданской войной.

АНДРЕЙ ЛОСКУТОВ, лидер движения «За права курильщиков»: Нам не нужен закон, который разделяет нас по разные стороны баррикад, но нам нужно общественное соглашение. Курящие и некурящие должны договориться, где уступить, чтобы друг другу не мешать. Но власти не хотят конструктивного диалога с курильщиками. В Казани они даже объявили общественную акцию доносительства на тех, кто нарушает закон.

Российскими властями был замечен даже Штирлиц, знаменитый разведчик советского сериала «Семнадцать мгновений весны», - и сейчас он уже не сможет безнаказанно курить на экране.

Анджей Зауха, «Факты», Москва.

Даты выхода в эфир 01 июня 2014 года.