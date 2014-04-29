The New Yorker: Националист Путин грезит о великой России

По мнению американского журналиста Джона Кэссиди, Владимир Путин - националист до мозга костей. А это означает, что он постарается увеличить территорию своей страны - не только за счет Украины, но и за счет Прибалтики и Польши. Вот только непонятно, с какой целью он тогда подписал соглашения в Женеве, недоумевает автор.

США уже ввели новые санкции против России, чтобы заставить ее перейти от слов к делу и снизить напряженность на Восточной Украине. Однако The New Yorker отмечает, что до этого момента санкции не смогли каким-либо образом изменить поведение Владимира Путина. «И очень сомнительно, что новые меры, которые, по большей части, того же характера, что и предыдущие, смогут существенно повлиять на ситуацию» , - пишет издание.

The New Yorker считает, что может быть три возможных причины, почему Владимир Путин не пожелал или не смог разрядить обстановку. Первая – он не полностью контролируют активистов на местах. Вторая – он не считает санкции, введенные западными странами, достаточно серьезным аргументом. И третья – он не «хитрый здравомыслящий деятель, каковым все его считали».

Издание пишет, что на данный момент невозможно с уверенностью сказать, насколько Кремль контролирует вооруженных людей в масках. «Многие западные наблюдатели, и я в том числе, полагают, что Кремль стоит за этими событиями. Но это может быть лишь частью общей картины», - пишет Джон Кэссиди, автор статьи.

Он отмечает, что многие русскоговорящие жители востока Украины крайне недовольны действиями новых украинских властей в Славянске, которые привели к гибели нескольких человек. «Так, нарастают сепаратистские конфликты – око за око, – и когда они начинают разрастаться, вряд ли кто-либо извне сможет их полностью контролировать. Даже Путин», - пишет издание.

Однако если он собирается присоединять Восточную Украину, то зачем же он подписал соглашение в Женеве, задается вопросом автор статьи. Поначалу казалось, что таким образом он хочет закрепить успех, достигнутый присоединением Крыма. Для этого нужно было избежать санкций, которые уже начали негативно влиять на экономику России.

Однако Владимир Путин решил пойти на риск и отдал приказ о продолжении военных учений вблизи границы с Украиной. Издание считает, что Путин вряд ли руководствуется экономическими соображениями. На территории Восточной Украины есть полезные ископаемые, но Россия и сейчас не страдает от их недостатка.

Зато она получит регион с разрушающимся промышленным сектором и населением в 15 миллионов человек. Кроме того, против России будут введены новые санкции, она окажется в изоляции и получит еще одного враждебно настроенного соседа – Западную Украину, которую наверняка пригласят вступить в НАТО.

Автор статьи считает, что Путин, возможно, считает это очередным шагом в восстановлении «Великой России». На этом фоне заявления министра иностранных дел Польши Томаша Семоняка о том, что Путин хочет присоединить Польшу и страны Балтии, кажутся не такими уж и паническими. Конечно, это скорее всего приведет к войне, поскольку эти страны уже являются членами НАТО.

«Однако Семоняк по своему прав. Путин – русский националист до мозга костей, и исторически сложилось, что частью российского национализма является экспансионизм. Когда вы имеете дело со столь горючей смесью, не стоит всегда полагаться на преобладание разумного поведения», - пишет The New Yorker.



Фото: ALEXEY DRUZHININ / RIA-NOVOSTI / AFP