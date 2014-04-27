Fox News: Кремль отказывается выходить на связь с Белым домом

Как сообщает Fox News, ополчение Славянска может использовать задержанных наблюдателей ОБСЕ в качестве живых щитов против правительственных сил. Кремль игнорирует попытки Вашингтона начать телефонные переговоры, а российские войска уже находятся в состоянии боевой готовности на границе, которая слабо укреплена с украинской стороны, подчеркивает телеканал.

Мы начинаем этот час с сообщения об усиливающемся кризисе на Украине. Дипломатические усилия по сдерживанию конфликта терпят неудачу, и многие обеспокоены, что Россия собирается напасть. Кремль приостановил контакты на высоком уровне с Белым домом, а Пентагон заявил, что российский коллега министра обороны Чака Хэйгела отказывается от телефонных переговоров.

Страны «Большой семерки», тем временем, угрожают России расширением санкций. Переговорная группа пытается добиться освобождения иностранных военных наблюдателей, которых задержали пророссийские сепаратисты.



О самых последних новостях с места событий нам расскажет Леланд Виттерт.

ЛЕЛАНД ВИТТЕРТ, корреспондент Fox News: Ума, судя по всему, все участники кризиса действительно готовятся к длительному противостоянию и укрепляют свои позиции. За последние 48 часов в Славянске, который стал опорным пунктом пророссийских активистов, значительно возросло напряжение и участились столкновения. Уже то, что группу международных наблюдателей взяли в заложники сказалось на всеобщем настроении – все здесь еще больше чувствуют себя не в своей тарелке.

Главный вопрос состоит не только в том, отпустят ли этих наблюдателей. Еще важнее вопрос: станут ли их использовать в качестве живых щитов, - если уже не используют, - чтобы воспрепятствовать украинским войскам. Те пытаются продвинуться из осажденных окраин города в центр Славянска и вытеснить оттуда пророссийских сепаратистов. По их собственным словам, украинские силы до сих пор не предпринимают такого наступления из-за опасений в связи с потенциальным количеством жертв среди гражданского населения в случае решительного сражения между украинцами на бронетранспортерах и пророссийскими сепаратистами, которых явно хорошо вооружили их покровители.

Что же касается России, то она продолжает поддерживать сепаратистов и все настойчивее высказывает угрозы о применении силы в случае, если российские интересы или граждане подвергнутся опасности на Украине. Всю неделю российские войска проводили учения на границе с Украиной. Согласно одному из сообщений, учения проходили в одной миле от украинской границы. 40 тысяч военнослужащих сейчас только и ждут приказа, чтобы вторгнуться на Украину.

Сегодня мы приблизились вплотную к российско-украинской границе и увидели, что из себя представляет передовая линия украинской обороны. Это большая траншея, примерно 12 футов* в ширину и 8 футов** в глубину. Военные эксперты оценивают, что она была бы отличным оборонным сооружением сто лет назад, накануне Первой мировой войны. Теперь же, для российской современной боевой техники, эта траншея, вырытая украинцами, будет не страшнее «лежачего полицейского», если Россия решит напасть, Ума.

Леланд, благодарю вас за этот репортаж в прямом эфире из Украины.

Дата выхода в эфир 26 апреля 2014 года.

* 4 метра (прим. RT).

** 2,5 метра (прим. RT).