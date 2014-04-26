Российские инвестиции мешают Лондону ввести жесткие санкции против Москвы

Раздосадованный политикой России на Украине, президент США Барак Обама обсудил ситуацию с главами Великобритании, Германии, Италии и Франции. Как сообщает Sky News, западные лидеры согласились осудить Кремль, однако некоторым из них совсем не нравится идея ужесточения санкций против Москвы.

Джон, по сути, это согласованное послание: «С нас довольно, господин Путин! Перестаньте выказывать презрение к нашим попыткам успокоить ситуацию». Это что-то изменит? Или это приведет лишь к нарастанию напряженности? Как вы считаете?



ДЖОН КРЕЙГ, корреспондент Sky News: Проблема в том, что между лидерами, которые сегодня вечером беседовали по телефону с господином Обамой, нет согласия. Сегодня президент Обама явно потерял терпение, он сыт по горло, поэтому он организовал эти переговоры по конференц-связи. В обсуждении участвовал господин Кэмерон, канцлер Германии Меркель, президент Олланд и премьер-министр Италии.



Они согласились осудить Москву за то, что та не поддержала женевское соглашение, а также обвинили Россию в дестабилизации Украины. Но, как сообщает офис премьер-министра Великобритании, несмотря на согласие с формулировками, перспектива ужесточения санкций у некоторых стран вызывает меньше энтузиазма, чем у Соединенных Штатов. Речь идет о Германии, Италии и в какой-то мере о самой Великобритании – это связано с российскими инвестициями в Лондоне.



Официальный представитель господина Кэмерона заявил, что лидеры по-прежнему оставляют дверь открытой для дипломатического урегулирования этого кризиса на основе женевского соглашения. Но «в свете отказа России поддержать процесс, необходимо расширить действующие адресные санкции». Американцы высказались немного жестче. Они обвинили Россию в том, что та не поддержала соглашение публично. Они также заявили, что Москва нагнетает напряженность.



Проблема в том, что в Евросоюзе нет согласия, и господин Обама это неоднократно признавал. Высокопоставленные политики, такие как сэр Малькольм Рифкинд, бывший министр иностранных дел Великобритании, называют введенные на данный момент санкции слабыми и жалкими.



Но сегодня говорят о дальнейшем обсуждении в рамках «Большой семерки». С тех пор как разразился кризис, это уже не «восьмерка», а «семерка». Однако ужесточение санкций вызывает меньше энтузиазма у некоторых стран, в частности у Германии, в определенной степени у Италии и отчасти у Великобритании. А президент Обама становится все более раздосадованным и нетерпеливым.



Дата выхода в эфир 25 апреля 2014 года.