Британцы увидели в современных политиках героев фэнтези

Персонажи нашумевшего американского сериала «Игра престолов», который повествует о сказочном средневековом мире, очень похожи на реальных политиков и знаменитостей, пишет британская The Guardian. Так, Владимир Путин, по их мнению, похож на главу королевского семейства Тайвина, готового на все ради власти. А северокорейскому лидеру Ким Чен Ыну соответствует юный король Джоффри.

Премьер Австралии Джулия Гиллард недавно говорила, что чувствует внутреннее сходство с одной из героинь культового сериала «Игра престолов» - Дейенерис Таргариен. Это навело авторов The Guardian на размышления о том, кто в мировой политике может быть похож на каких персонажей этого сериала.

Первым британские журналисты вспомнили о Владимире Путине – его духовным собратом стал Тайвин Ланнистер, «глава клана Ланнистеров и самый богатый человек в Семи Королевствах, который яростно утверждает власть своей семьи над Вестеросом. Как и Путин, Тайвин не мешкает, когда переходит международно признанные границы, чтобы одержать верх».

Герцогиню Кэмбриджскую Кэтрин можно сравнить с Маргери Тирелл. Этот «политически смышленый и красивый» персонаж даже с виду немного похож на будущую английскую королеву, отмечает газета.

Женщина-воин Бриенна Тарт, которая «не вызывает уважения с первого взгляда», напомнила авторам статьи мэра Лондона Бориса Джонсона, а глава «обширной сети шпионов» лорд Варис – главу британского внешнеполитического ведомства Уильяма Хейга.

Говорят, Хейг, как и Варис, показывал недюжинный талант к политическим играм, отмечают журналисты. И приводят даже такой анекдот: подходит Хейг к противникам реформы Палаты лордов, в глазах у него смешинка, и говорит им, что нужно поговорить о реформе Лордов. Делает паузу и продолжает: «Ну вот. Я поговорил с вами о реформе Лордов».

И Джоффри Баратеон, и северокорейский лидер Ким Чен Ын пришли к власти по праву наследования. «Неожиданная казнь Неда Старка, которую провел Джоффри, напоминает похожее действие в отношении дяди Чен Ына. Мальчик-король и правитель с лицом карапуза были оба жестоки и бесчеловечны в обращении с оспаривающими их власть».

Журналиста Пирса Моргана The Guardian сравнивает с Петиром Бейлишем, недооценка которого стоила Неду Старку жизни. Они «оба харизматичные игроки, которые поднимаются наверх и лично сближаются с власть имущими».

При этом авторы призывают поучаствовать в дискуссии и читателей. Для них в конце статьи составлена специальная форма, в которой под именем персонажа можно вписать имя его «альтер-эго».

Комментарии читателей на сайте The Guardian:

jk1172: Какая бессмысленная статья. Следующий этап – какой персонаж из мультиков «Дисней» и «Пиксар» больше всего похож на вашего любимого спортивного игрока.

MrKiddon: Кажется, мне придется посмотреть этот сериал, потому что о нем каждый день говорят на Guardian.

movedyourchair: Дэвид Кэмерон – это Ходор*. Только он не кричит «ХОДОР», а говорит «ТРУДОЛЮБИВЫЕ СЕМЬИ».

Green21: Какое оскорбление для Петира Бейлиша.

polhotpot: Можно меня кто-нибудь перенаправит на Guardian? А то я, кажется, по ошибке попал на BuzzFeed.

judgeholden111: Джастин Бибер = Джоффри.

bigkahunas: Напрасная трата интернет-бумаги.

DD11111: Эх, если бы у нас только был политик хотя бы наполовину компетентный и патриотичный, как Путин.

Erzans (ответ DD11111): Нет, спасибо, типа как равноправный брак, свобода слова, печати и собраний. А также наподобие, как мы не идем и не захватываем наших соседей, таких как Ирландия или Франция. Можешь переехать в Россию, если ты так любишь Путина.

DD11111 (ответ Erzans): Извини, но таким его рисуют только западные СМИ. Попробуй разузнать все сам.

cbovis: Сильвио Берлускони – это Тирион Ланнистер.

Julie Thomas: Комментарии! Вы серьезно?! У меня тоже есть логин к Foreign Affairs, но, черт, зачем же читать там статьи, если можно прийти сюда и издеваться. Вы теперь на испытательном сроке, ведите себя прилично, или я буду читать только комментарии на The Economist. Это вас проучит.

Я думаю, это было весело, а комментарии бесценны. Оооох.

*Имеется в виду один из персонажей «Игры престолов», а не бизнесмен Михаил Ходорковский. (Прим. RT)

Фото: Alberto E. Rodriguez/Getty Images/AFP