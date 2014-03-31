Nikkei: США давят на Москву, чтобы Китай боялся

Если России спустить с рук действия в Крыму, то и Китай решит, что ему все позволено, уверены американские эксперты, опрошенные Nihon Keizai Shimbun. Они призывают Японию вместе с другими членами «семерки» ввести более жесткие санкции в адрес Москвы, иначе она первой пострадает от китайского удара.

Украинский кризис усиливает разрыв между Японией и США. Америка опасается, что если не выступить жестко в данном случае, то это и в Азии неизбежно приведет к возникновению очагов конфликтов. Подобная нетерпеливость увеличивает недовольство в отношении Японии, которая медлительно вводит санкции против России.

Во второй половине марта, в то время как Россия присоединила Крым на юге Украины, что привело к американо-российской напряженности, в Вашингтоне открылся симпозиум, посвященный японо-американским отношениям.

«Теперь стало легче расшатывать ситуацию из-за островов Сенкаку – такое ощущение наверняка создалось у Китая», - с таким предупреждением о влиянии украинского кризиса на Японию выступил бывший заместитель госсекретаря Армитедж. Наблюдая за слабостью реакции США, Европы и Японии, которые не препятствуют действиям России, Китай тоже набирает уверенность, утверждает он.

Премьер Синдзо Абэ, равняясь на другие страны «Большой семерки», усиливает критику в отношении России. Однако он не прибег к таким же сильным санкциям, как США и ЕС. И введены они были позже, чем в Америке и Европе.

У премьера Абэ, который уже пять раз провел переговоры с российским президентом Путиным, сильно ощущение того, что вот теперь-то и начинаются переговоры по «северным территориям». Также у него есть цель не допустить объединения Китая и России на антияпонской базе.

На фоне присоединения Россией Крыма и наращивания военного давления на восток Украины в Вашингтоне со все большей суровостью поглядывают на Японию, которая ведет себя подобным образом.

«Россия пересекла черту под названием “присоединение Крыма”, которую пересекать не следовало. И почему после этого Япония не усиливает санкции – такие голоса уже начинают раздаваться в американском правительстве», - рассказывает чиновник американской администрации.

Взять, например, прошедший 19 марта в столичном регионе «Японо-российский инвестиционный форум», который министерство экономики и промышленности провело совместно с российским министерством экономического развития и другими. Ранее запланированное выступление представителей кабинета было отменено, но в начале были зачитаны послания от глав обеих стран, а также состоялся обмен меморандумами для развития сотрудничества в области предпринимательства.

«Жаль, что это произошло в то время, когда Америка и Европа вводят санкции», - так американская сторона в кулуарах сообщила Японии о своей обеспокоенности.

До украинского кризиса в американском правительстве существовала тенденция приветствовать японо-российское сближение.

В ноябре прошлого года Япония и Россия впервые провели консультации ответственных лиц МИД и оборонных ведомств («два плюс два»). Целый ряд представителей американских властей оценили это так: «Сотрудничество Японии и России служит и американским интересам»; «Нужно действовать так, чтобы, если Россия выходит в Азию, она бы стала партнером не Китая, а Японии и США».

Худшим для США стало бы формирование китайско-российской «оси», которая по всякому мелкому поводу сопротивлялась бы действиям американской дипломатии. При японо-российском сближении такое положение было бы легче предотвратить.

Советник американского министерства обороны и военный эксперт Эдвард Люттвак отмечает: «У России нет экономического потенциала для быстрой милитаризации, поэтому она не представляет для США настолько же большую угрозу, как Китай. К тому же Россия на Дальнем Востоке подвергается китайской экспансии. Имея в виду действия Китая, Япония и США с Россией могли бы в долгосрочной перспективе сотрудничать в Азии».

Однако украинский кризис грозит затмить подобные взгляды на Россию внутри правительства Обамы.

В основании этого лежит опасение, что, в соответствии с высказыванием Армитеджа в начале этой статьи, если в этот раз простить Россию, то Китай неизбежно истолкует все по-своему.

Вот такое объяснение дает бывший высокопоставленный чиновник американского правительства, близкий к администрации: «Если к присоединению Россией Крыма отнестись мягко, то это не может не отразиться на Азии. А все потому, что Китай наверняка подумает, что ему сойдут с рук жесткие действия в Восточно-Китайском и Южно-Китайском морях».

Если Китай станет самоуверенным, то первой на острие ножа окажется Япония. То, что, несмотря на это, японская реакция остается вялой, усиливает раздражение американской стороны.

«Крымская проблема в конечном итоге отразится и на кризисе вокруг островов Сенкаку. Япония должна понять, что эта проблема касается и ее самой», - заявляют в американских военных кругах.

От того, сильными или слабыми будут японские санкции, обстановка вряд ли существенно поменяется. Однако за реакцией правительства Абэ следят не только на Западе, но и в Китае.

Сумеют ли Япония и США выступить совместно и наладить сотрудничество друг с другом? От успеха или неуспеха зависит и будущее Азии.

Дата публикации 31 марта 2014 года.

Фото: Flickr / Rene Mensen

