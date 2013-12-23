Le Figaro: Широкой амнистией Путин обезоружил оппозицию

Помиловав разом Михаила Ходорковского, участниц группы Pussy Riot и фигурантов «болотного дела», Путин оставил российскую оппозицию без ее коронного аргумента про множество политзаключенных в России. Он ее просто обезоружил, пишет Le Figaro.

Освободив основных известных своей политической ангажированностью заключенных, Путин лишает российских оппозиционеров их лидеров, тем самым обезоруживая их. Однако вышедшим из тюрьмы вроде Ходорковского нужно быть осторожными, предупреждает Le Figaro, чтобы не стать марионеткой в руках российской власти.

«В России еще остаются политзаключенные!» - уверяет Ходорковский. Кремль же пытается убедить и российское, и зарубежное общественное мнение в обратном, отмечает издание. После опального олигарха под амнистию попадают участницы Pussy Riot, фигуранты «болотного дела», активисты Greenpeace и, вероятно, Платон Лебедев.

Дмитрий Медведев еще до освобождения экс-главы «ЮКОСа» заявил, что в России политзаключенных нет. И с юридической точки зрения он прав, признает издание. Так, даже Европейский суд по правам человека не стал присуждать Ходорковскому статус политзаключенного, и только Amnesty International с большим запозданием – лишь в 2011 году – назвала его узником совести.

Плюс ко всему прочему, отмечает автор статьи, до самых Олимпийских игр Алексей Навальный останется под давлением новых судебных исков, а другой лидер оппозиции Сергей Удальцов и вовсе находится под домашним арестом.

Ходорковского же Кремль больше не считает опасным. Его сторонники называют его новым Солженицыным – влиятельным лицом из интеллигенции, которое, тем не менее, не опускается до политики. Хотя критические замечания советского диссидента можно отнести и к самой России, Путину все же удалось обернуть их себе на пользу. Именно этого и нужно постараться избежать Михаилу Ходорковскому, «если он не хочет на веки вечные остаться заключенным Путина», пишет Le Figaro.