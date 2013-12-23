Le Figaro: Широкой амнистией Путин обезоружил оппозицию

Помиловав разом Михаила Ходорковского, участниц группы Pussy Riot и фигурантов «болотного дела», Путин оставил российскую оппозицию без ее коронного аргумента про множество политзаключенных в России. Он ее просто обезоружил, пишет Le Figaro.
Освободив основных известных своей политической ангажированностью заключенных, Путин лишает российских оппозиционеров их лидеров, тем самым обезоруживая их. Однако вышедшим из тюрьмы вроде Ходорковского нужно быть осторожными, предупреждает Le Figaro, чтобы не стать марионеткой в руках российской власти.
«В России еще остаются политзаключенные!» - уверяет Ходорковский. Кремль же пытается убедить и российское, и зарубежное общественное мнение в обратном, отмечает издание. После опального олигарха под амнистию попадают участницы Pussy Riot, фигуранты «болотного дела», активисты Greenpeace и, вероятно, Платон Лебедев.
Дмитрий Медведев еще до освобождения экс-главы «ЮКОСа» заявил, что в России политзаключенных нет. И с юридической точки зрения он прав, признает издание. Так, даже Европейский суд по правам человека не стал присуждать Ходорковскому статус политзаключенного, и только Amnesty International с большим запозданием – лишь в 2011 году – назвала его узником совести.
Плюс ко всему прочему, отмечает автор статьи, до самых Олимпийских игр Алексей Навальный останется под давлением новых судебных исков, а другой лидер оппозиции Сергей Удальцов и вовсе находится под домашним арестом.
Ходорковского же Кремль больше не считает опасным. Его сторонники называют его новым Солженицыным – влиятельным лицом из интеллигенции, которое, тем не менее, не опускается до политики. Хотя критические замечания советского диссидента можно отнести и к самой России, Путину все же удалось обернуть их себе на пользу. Именно этого и нужно постараться избежать Михаилу Ходорковскому, «если он не хочет на веки вечные остаться заключенным Путина», пишет Le Figaro.
Федеральная антимонопольная служба и Банк России подготовили письмо для финансовых организаций, в котором рекомендовали не указывать в рекламе сведения о госучастии. Об этом сообщает «Газета.Ru» со ссылкой на сайт ФАС.
Тренерский штаб молодёжной сборной России (игроки не старше 21 года) по футболу во главе с Евгением Бушмановым обнародовал список игроков, готовящихся к контрольному матчу с национальной командой Египта и отборочной встрече чемпионата Европы 2019 года c командой Сербии.
Правительство России располагает достаточным инструментарием, чтобы не допустить роста цен на топливо, а в случае необходимости глава государства Владимир Путин даёт поручение с целью избежать повышения цен.
Главный тренер сборной России по футболу Станислав Черчесов прокомментировал невызов в национальную команду вратаря московского ЦСКА Игоря Акинфеева и нападающего «Локомотива» Фёдора Смолова на матчи со сборными Турции и Чехии.
Коммерческий директор «Нафтогаза» Юрий Витренко заявил, что если Россия откажется от транзита газа через Украину, то страна понесёт финансовые потери, сопоставимые с тратами бюджета на украинскую армию.
Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд заявил, что в отдельных регионах европейской части страны из-за жары и сухой погоды объявлена высокая, местами чрезвычайная пожарная опасность.
Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что американская внешняя политика стала одной из причин кризиса мультилатерализма — принципа международных внешнеэкономических отношений, основанных на механизмах, позволяющих каждой стране пользоваться привилегиями в отношениях со всеми партнёрами в мире.
Политолог, член-корреспондент Академии военных наук Сергей Судаков в беседе с RT прокомментировал заявление NASA, в котором говорится о необходимости создания космических сил США для защиты системы глобального позиционирования (GPS).