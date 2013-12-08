Комментарий: Между двух огней, или Украинский вопрос для Белоруссии

Реакция на события на Майдане в белорусских официальных СМИ достаточно сдержанная. Почему Минск так осторожно оценивает украинскую революцию, разбиралась Наталья Макушина.

Освещение протестов оппозиции на Майдане в государственных СМИ Белоруссии отличается сдержанностью и отсутствием обычно резкой антизападной риторики. Минск просчитал, что поддержка европейской интеграции Киева принесет ему больше российских преференций, которые пришлось бы делить с Украиной в случае ее вступления в евразийский Таможенный союз. В связи с этим белорусская власть, не терпящая перемен, не стала критически оценивать украинскую революцию.

Три дыма из одной трубы

Государственный агитпроп просто ничего не сообщал о киевском Евромайдане почти две недели, хотя протестные акции на Украине начались еще 21 ноября. А в Бресте даже умудрились отключить кабельные телеканалы, освещавшие украинские события.

Надо сказать, что без указания главного идеологического управления администрации президента Белоруссии в государственных СМИ не появится ни один материал на общественно-политическую тематику. Но когда над молчанием Минска стали потешаться белорусские блогеры, 3 декабря газета президентской администрации «Беларусь сегодня» получила отмашку идеологов на публикацию передовицы «Три дыма из одной трубы» об украинских событиях.

Сюжеты из Киева теперь показывает и провластное телевидение - БТ. Правда, видеонарезка кадров о столкновении спецподразделения «Беркут» с демонстрантами сильно смахивает на фильм «Железом по стеклу», который белорусский КГБ изготовил после демонстрации протеста в Минске 19 декабря 2010 года. Несмотря на политическую апатию большинства населения, власти в Минске все же опасаются сценария с тысячами протестующих белорусов, как было в 2011 году во время «молчаливых акций».

Своя рубашка ближе

В то же время пока вирус революции не грозит перекинуться на Белоруссия, на словах официальные СМИ предпочитают придерживаться нейтралитета в оценке украинской ситуации. Это объясняется еще и тем, что белорусское руководство в свое время приложило немало усилий для активизации контактов с Украиной, готовившейся подписать соглашение об ассоциации с Евросоюзом.

Минск вовремя уловил отрицательную тенденцию на рынке Единого экономического пространства. Выяснилось, что для белорусской экономики ЕЭП - это не только плюсы в виде энергетических дотаций от России, но и серьезные издержки из-за изъянов в законодательной базе интеграционного объединения.

Не обращая внимания на призывы Москвы поддержать торговую войну с украинской кондитерской продукцией, Белоруссия сделала ставку на расширение экономических связей с Украиной. В объеме белорусской внешней торговли страна-соседка занимает второе место после России. Кроме того, Белоруссия стала самым крупным поставщиком нефтепродуктов на украинский рынок.

Колебаться вместе с линией партии

Другое дело, как долго Минску удастся быть нейтральным и не испортить отношения с давальцем нефти - Москвой, которая открыто угрожает Украине проблемами в экономике, если та вернется к вопросу об ассоциации с ЕС.

Россия может не оценить самостоятельную политику белорусского руководства и найдет способ заставить переоценить украинские события. Ключи от финансового благополучия Белоруссия, а значит, и перспектива пятого президентского срока Александра Лукашенко, находятся в Кремле. Москва настроена решительно и не спешит открывать кошелек с кредитами, не получив гарантий сговорчивости Минска во всех вопросах.

Если власти уступят давлению Кремля в надежде на финансовую подпитку и увеличение поставок нефти, «вместе с линией партии» будет колебаться и линия официальных белорусских СМИ по отношению к Киеву. И тогда сдержанная риторика белорусских пропагандистов может измениться с точностью до наоборот.

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Дата публикации 08 декабря 2013 года.