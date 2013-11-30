На данный момент Италия является единственной страной, чьи граждане могут усыновлять российских детей. Это связано с тем, что в Италии запрещены однополые браки. По мнению телеканала Sky TG24, запрет на усыновление детей из России иностранцами является частью путинской кампании против гомосексуализма.
В государственных детских домах более 120 тысяч детей ожидают, пока они их передадут в любящую европейскую семью. Но с сегодняшнего дня это могут сделать исключительно традиционные семьи, с мамой и папой, и исключительно из Италии.
Таковы новые правила усыновления детей из России. Об этом сообщил уполномоченный по правам ребенка при президенте РФ Павел Астахов. Данное решение стало частью крайне жесткой кампании против гомосексуализма, которую не так давно начал Владимир Путин. В Италии запрещено заключать однополые браки, поэтому российская сторона считает эту страну самой подходящей для российских детей.
Конечно, это хорошие новости для итальянских пар, которые ожидают разрешения на усыновление маленьких россиян. До этого момента итальянцы усыновляли в среднем около 700 российских детей в год. Теперь это решение может открыть больше возможностей для усыновления.
Хотя за подобным исчезновением конкурентов из других стран скрываются очень тревожные предрассудки. Известно, что президент Путин хочет, чтобы все иностранные государства препятствовали попаданию российских детей в однополые семьи, где царят хаос, аморальность и извращения.
Ранее запрет распространялся на граждан США, несмотря на то, что они ежегодно усыновляли около тысячи детей. С сегодняшнего дня он распространяется также на такие страны, как Великобритания, Испания и Франция.
Остаются опасения, что расплачиваться за это придется именно им, 120 тысячам детей, которые ждут, что в будущем их окружат любовью.
Федеральная антимонопольная служба и Банк России подготовили письмо для финансовых организаций, в котором рекомендовали не указывать в рекламе сведения о госучастии. Об этом сообщает «Газета.Ru» со ссылкой на сайт ФАС.
Тренерский штаб молодёжной сборной России (игроки не старше 21 года) по футболу во главе с Евгением Бушмановым обнародовал список игроков, готовящихся к контрольному матчу с национальной командой Египта и отборочной встрече чемпионата Европы 2019 года c командой Сербии.
Правительство России располагает достаточным инструментарием, чтобы не допустить роста цен на топливо, а в случае необходимости глава государства Владимир Путин даёт поручение с целью избежать повышения цен.
Главный тренер сборной России по футболу Станислав Черчесов прокомментировал невызов в национальную команду вратаря московского ЦСКА Игоря Акинфеева и нападающего «Локомотива» Фёдора Смолова на матчи со сборными Турции и Чехии.
Коммерческий директор «Нафтогаза» Юрий Витренко заявил, что если Россия откажется от транзита газа через Украину, то страна понесёт финансовые потери, сопоставимые с тратами бюджета на украинскую армию.
Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд заявил, что в отдельных регионах европейской части страны из-за жары и сухой погоды объявлена высокая, местами чрезвычайная пожарная опасность.
Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что американская внешняя политика стала одной из причин кризиса мультилатерализма — принципа международных внешнеэкономических отношений, основанных на механизмах, позволяющих каждой стране пользоваться привилегиями в отношениях со всеми партнёрами в мире.
Политолог, член-корреспондент Академии военных наук Сергей Судаков в беседе с RT прокомментировал заявление NASA, в котором говорится о необходимости создания космических сил США для защиты системы глобального позиционирования (GPS).