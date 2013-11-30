На данный момент Италия является единственной страной, чьи граждане могут усыновлять российских детей. Это связано с тем, что в Италии запрещены однополые браки. По мнению телеканала Sky TG24, запрет на усыновление детей из России иностранцами является частью путинской кампании против гомосексуализма.

В государственных детских домах более 120 тысяч детей ожидают, пока они их передадут в любящую европейскую семью. Но с сегодняшнего дня это могут сделать исключительно традиционные семьи, с мамой и папой, и исключительно из Италии.

Таковы новые правила усыновления детей из России. Об этом сообщил уполномоченный по правам ребенка при президенте РФ Павел Астахов. Данное решение стало частью крайне жесткой кампании против гомосексуализма, которую не так давно начал Владимир Путин. В Италии запрещено заключать однополые браки, поэтому российская сторона считает эту страну самой подходящей для российских детей.

Конечно, это хорошие новости для итальянских пар, которые ожидают разрешения на усыновление маленьких россиян. До этого момента итальянцы усыновляли в среднем около 700 российских детей в год. Теперь это решение может открыть больше возможностей для усыновления.

Хотя за подобным исчезновением конкурентов из других стран скрываются очень тревожные предрассудки. Известно, что президент Путин хочет, чтобы все иностранные государства препятствовали попаданию российских детей в однополые семьи, где царят хаос, аморальность и извращения.

Ранее запрет распространялся на граждан США, несмотря на то, что они ежегодно усыновляли около тысячи детей. С сегодняшнего дня он распространяется также на такие страны, как Великобритания, Испания и Франция.

Остаются опасения, что расплачиваться за это придется именно им, 120 тысячам детей, которые ждут, что в будущем их окружат любовью.

Кетти Рига, Sky TG24.

Дата выхода в эфир 29 ноября 2013 года.