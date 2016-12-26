Тото Кутуньо: Я мог погибнуть вместе с ансамблем Александрова Итальянский исполнитель Тото Кутуньо сообщил, что ансамбль Александрова приглашал его выступить в Сирии, но у него на тот момент уже были запланированы другие мероприятия на эти даты. Певец отметил, что не раз выступал вместе с ансамблем и считает его артистов «изумительными людьми», сообщает quotidiano.net. 26 декабря 2016 Quotidiano.net

Астахов: Детей из России могут усыновить только итальянцы Возможность усыновить детей из России есть только у итальянских граждан. Об этом заявил Павел Астахов, уполномоченный по правам ребенка при президенте РФ. Как сообщает издание Quotidiano.Net, это первый случай, когда в таком вопросе российская сторона поставила Италию в пример другим странам. 29 ноября 2013 Quotidiano.net