Quotidiano.net
Тото Кутуньо: Я мог погибнуть вместе с ансамблем Александрова
Итальянский исполнитель Тото Кутуньо сообщил, что ансамбль Александрова приглашал его выступить в Сирии, но у него на тот момент уже были запланированы другие мероприятия на эти даты. Певец отметил, что не раз выступал вместе с ансамблем и считает его артистов «изумительными людьми», сообщает quotidiano.net.
Астахов: Детей из России могут усыновить только итальянцы
Возможность усыновить детей из России есть только у итальянских граждан. Об этом заявил Павел Астахов, уполномоченный по правам ребенка при президенте РФ. Как сообщает издание Quotidiano.Net, это первый случай, когда в таком вопросе российская сторона поставила Италию в пример другим странам.
Дальневосточные чиновники не решаются помочь «любимице Путина»
Замеченную вблизи населенного пункта раненую амурскую тигрицу и ее детеныша власти решили не трогать. По мнению итальянского издания Quotidiano.Net, они испугались ответственности - ведь закон сурово карает за любой вред, нанесенный этим редким хищникам.