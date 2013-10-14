Global Voices Оригинал

GV: Государственный поисковик - очередная провальная затея Кремля
Российские блогеры высмеяли идею создания государственного Интернет-поисковика, сообщает Global Voices. По мнению автора статьи, новый проект обойдется дорого и вряд ли составит конкуренцию гигантам Yandex и Google, а истинной мотивацией чиновников является «освоение» бюджета.
GV: Государственный поисковик - очередная провальная затея Кремля
http://vk.com/wall-29534144_925255?reply=926329

Когда речь заходит о технологиях, российское правительство компенсирует свою некомпетентность большими амбициями, пишет Global Voices. 11 октября в прессе появилась информация о планах «Ростелекома» выпустить в следующем году государственный Интернет-поисковик, получивший рабочее название «Sputnik.ru». По мнению автора статьи, затея Кремля обречена на провал.

«Гуру Рунета» – блогер Антон Носик – сравнил идею со «Спутником» с четырехлетними усилиями по созданию «электронного правительства», которое должно было предоставить россиянам возможность получать лицензии и платить штрафы, не стоя часы напролет в очередях. Даже премьер-министр Дмитрий Медведев отметил, что низкое качество работы в этом направлении является «дискредитацией» всего проекта.

За два дня до сообщения о государственном поисковике Минэкономразвития объявило, что проект «электронного правительства» сократят примерно до 20 самых популярных услуг, говорится в статье. Таким образом, при бюджете в 20 миллиардов рублей, стоимость каждой из доступных услуг поднимется до одного миллиарда.

В то же время на разработку «Спутника» Ростелеком уже потратил 20 миллионов долларов США, сообщает Global Voices со ссылкой на «Ведомости». Однако, по мнению Носика, даже этой огромной суммы недостаточно, чтобы тягаться с Yandex и Google. «Носик и другие убеждены, что правительству придется прибегнуть к административным рычагам, если оно всерьез намерено составить конкуренцию таким Интернет-гигантам», - отмечает автор статьи.

В частности, работу Google в России могут ограничить: «Лига безопасности Интернета» уже готовит компромат против этого поисковика, сообщает сайт Habrahabr. Компании Google вменяют в вину «игнорирование требований российского законодательства» и «активное сотрудничество со спецслужбами США».

Также возможно, что «Спутник» будет пользоваться определенными привилегиями у правительственных вэб-порталов, хотя пресс-секретарь главы правительства РФ Наталья Тимакова отрицает использование каких-либо «административных ресурсов», говорится в статье.

В российской блогосфере на новость о государственном поисковике отреагировали с юмором. Так, в Сети появились фантазии на тему автозаполнения на «Спутнике». По мнению шутников, система будет подбивать пользователей задавать «патриотические» вопросы: например, «Почему Россия – самая великая страна?» или «Почему Европа попала в гей-рабство?».

Учитывая масштабы Рунета и боевой настрой российских блогеров, вряд ли попытки Кремля усилить онлайн-контроль дадут какие-либо существенные результаты, полагает автор статьи. Однако, по его мнению, миллиарды рублей из карманов налогоплательщиков сами по себе мотивируют российских бюрократов браться за эту «затратную и бесперспективную» работу.

 

Материалы ИноТВ содержат оценки исключительно зарубежных СМИ и не отражают позицию RT
Подпишись на наш Telegram-канал, чтобы не пропустить лучшие заметки ИноТВ
источник
Global Voices Нидерланды Европа
теги
Google бюджет высокие технологии Дмитрий Медведев интернет Россия
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
Агрегатор новостей 24СМИ

Ссылки по теме

Популярное

INFOX.SG

Загрузка...
Лента новостей RT

Новости партнёров