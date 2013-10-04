Der Spiegel Оригинал

Голландия будет отвоевывать Arctic Sunrise через Международный трибунал
Нидерланды обратились в Международный трибунал ООН по морскому праву, чтобы вернуть задержанное Россией судно Greenpeace, сообщает Der Spiegel. Амстердам принял такое решение, так как корабль ходил под голландским флагом.
Голландия будет отвоевывать Arctic Sunrise через Международный трибунал
BODO MARKS / DPA / AFP
В деле о задержании в России активистов Greenpeace дипломаты долгое время вели закрытые переговоры, но теперь, судя по всему, Голландия решила перейти в наступление, пишет Der Spiegel. Из пятничного письма министра иностранных дел Нидерландов депутатам парламента в Гааге следует, что Амстердам обратился в Международный трибунал ООН.
Для этого есть определенные причины: судно Arctic Sunrise, задержанное Россией, ходило под голландским флагом. Как сообщил представитель МИД, Голландия надеется на дипломатический исход ситуации, однако, страна все равно начала арбитражный процесс. Помимо России и Нидерландов, в разбирательстве будет участвовать третья независимая юридическая сторона. Если через две недели не будет найдено решение, поясняет немецкое издание, дело будет направлено дальше в Международный трибунал ООН по морскому праву в Гамбурге.
 
Филиал Greenpeace в России охарактеризовал решение голландцев как «необходимое», заявив, что конфискация корабля противоречит международному морскому праву. По сведениям экологической организации, судно было задержано в так называемой Исключительной экономической зоне, где суверенитет России ограничен.
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Der Spiegel Германия Европа
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