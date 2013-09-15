N24

N24: После Бостона Германия усиленно наблюдает за чеченскими исламистами
Глава Федеральной службы защиты конституции Германии Ханс-Георг Маассен заявил, что чеченские беженцы на территории ФРГ все чаще присоединяются к исламистским салафитам, что в свою очередь увеличивает влияние террористических организаций в этой стране. После теракта во время Бостонского марафона спецслужбы усиленно наблюдают за чеченскими исламистами, передает N24.

Ведомство по охране конституции предупреждает о радикализации чеченских беженцев в Германии. Все чаще они присоединяются к исламистским салафистам. Об этом заявил президент ведомства Маассен.

Что касается других проблем, по его словам, чеченская террористическая организация «Кавказский эмират» получает в Германии дополнительный приток. Так, все больше чеченцев участвуют в совместных акциях в общежитиях для беженцев. С того момента, как двое молодых чеченцев совершили теракт в США во время Бостонского марафона в апреле, спецслужбы ведут усиленное наблюдение за чеченскими исламистами.
 
Дата выхода в эфир 15 сентября 2013 года.

 

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N24 Германия Европа
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