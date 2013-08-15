SCMP: США демонизируют Россию, чтобы отвести подозрения от себя

Англоязычные СМИ с недавних пор стали активно критиковать Россию и президента Владимира Путина, пишет South China Morning Post. Так Вашингтон пытается ответить на независимую политику Москвы. К тому же пропагандистской завесой США стремятся отвлечь внимание от своих преступлений в других частях мира. И в этом, считает обозреватель китайского издания, проявляется все лицемерие Америки.

Россию и президента Владимира Путина снова принялись «демонизировать» в англоязычных СМИ, и мотивы такой политики «далеко не справедливы» , пишет китайское издание South China Morning Post. По мнению журналиста газеты, подобное поведение не сулит ничего хорошего и Китаю, который также может попасть под раздачу и оказаться «в болоте плохих новостей».

Британский канал Channel 4 показал в недавнем новостном выпуске сюжет, посвященный ухудшению отношений между Москвой и Вашингтоном, сопроводив его «издевками в адрес Путина, который старается держать форму», пишет журналист. Канал также раскритиковал «законы, направленные против гомосексуалистов», принятые в России, и проанализировал «призывы лишить страну права проводить зимнюю Олимпиаду 2014 года».

CBS, Huffington Post, Sky News, BBC и другие СМИ недавно выпустили материалы о «преследовании гомосексуалистов и лесбиянок в России», отмечает обозреватель South China Morning Post. А одному из журналистов американского издания The Daily Beast нынешняя ситуация в стране напомнила «о последних днях Веймарской республики и начале Третьего Рейха».

По мнению автора статьи, причина подобной антироссийской риторики очевидна: это отказ России экстрадировать разоблачителя Эдварда Сноудена, которого на родине «ожидают пытки и 100-летний тюремный срок».

«Но дело не только в Сноудене. Есть еще и Сирия, где Россия отказывается сотрудничать с США. Есть и Иран, ведь Москва регулярно прикрывает Тегеран по ядерной проблеме. Есть, наконец, унизительные письма американских дипломатов, опубликованные WikiLeaks, подтверждающие, что дипломаты США пытались изменить российские законы в интересах двух американских финансовых компаний, Visa и Mastercard», - продолжает журналист.

Как показывает история, антироссийская риторика будет только усиливаться, и это представляет определенную опасность для Пекина, на который также может обрушиться волна «нехороших новостей», подчеркивает обозреватель китайского издания.

«Машина пропаганды Вашингтона играет с огнем. Они рискуют развязать очередную холодную войну, ну или студеную перепалку, которая будет продолжаться долго», - считает журналист.

Америка часто избегает прямого столкновения со своими противниками, стараясь заставить мировое сообщество «потешаться над ними и ненавидеть их», продолжает автор. Настоящая же цель Вашингтона – заставить мир забыть о его преступлениях, таких как «убийство невинных людей без суда и следствия американской армией» и отслеживание электронной переписки, звонков и передвижений людей, «организуемое американскими компаниями». И в этом, считает журналист, проявляется «лицемерие» Америки.