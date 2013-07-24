Кучерена развеял миф о выдаче Сноудену документов

Ожидания общественности и СМИ, что Эдвард Сноуден сможет в среду выйти из транзитной зоны аэропорта Шереметьево, не оправдались. Как заявил адвокат Анатолий Кучерена, документы американского разоблачителя все еще находятся на рассмотрении.

С нами в прямом эфире Анатолий Кучерена. Он находится возле аэропорта Шереметьево. Анатолий, спасибо, что присоединились к нам для обсуждения этой проблемы. Все люди, все журналисты, находившиеся там, пристально следили за развитием событий. Честно говоря, все ожидали, что Сноуден выйдет из аэропорта сегодня, но, очевидно, этого не случится. В чем проблема?

АНАТОЛИЙ КУЧЕРЕНА, адвокат, специализирующийся на правах человека: Я должен сказать, что, конечно, я сегодня тоже не ожидал, что столько будет журналистов в аэропорту. Но я должен сказать, что есть определенные процедуры, по которым Федеральная миграционная служба России должна рассмотреть прошение, которое Эдвард Сноуден подал 16 июля.

Поэтому, что касается действующего российского законодательства, то есть постановление правительства Российской Федерации, которое регламентирует эти вопросы. И, в частности, в постановлении сказано, что прошение о предоставлении временного убежища удовлетворяется в течение трех месяцев.

Сегодня пока речь идет о выдаче первоначального документа-справки. Соответственно, по общим правилам, Федеральная миграционная служба поступает таким образом: как только они изучили все документы, которые были поданы, она выдает сначала справку, а потом уже рассматривается прошение по существу.

Сегодня почему-то прошла дезинформация, что якобы сегодня уже выдали справку - и Эдвард должен выйти. К сожалению, пока справку не выдали, документы находятся на рассмотрении. И я практически каждый день общаюсь с миграционными властями, которые занимаются вопросом Эдварда Сноудена.