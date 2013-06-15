Белорусских геев отправят на нары, а лесбиянок не тронут

В Белоруссии планируется вернуть в уголовное законодательство статью за мужеложство. Гомосексуалистам-мужчинам грозит срок до десяти лет. Примечательно, что лесбиянок подобным образом наказывать не собираются, сообщает издание «Белновости».

В Белоруссии планируется вернуть в уголовное законодательство ответственность за мужеложство (половые отношения между мужчинами), сообщает новостной сайт «Белорусский партизан».

Соответствующие поправки в Уголовный кодекс Белоруссии депутаты намерены принять в ходе осенней сессии. Наказывать за мужеложство будут лишением свободы. Причем максимальный срок – десять лет.

Кроме того, планируется ввести наказание за пропаганду гомосексуализма. Ожидается, что это будет штраф или лишение свободы сроком до пяти лет. Однако пока официального подтверждения или опровержения данной информации пока нет, пишет издание.

Президент Александр Лукашенко также неоднократно неодобрительно высказывался о мужчинах-геях. Так, во время послания к белорусскому народу и парламенту 2013 президент заявил, что в Белоруссии «не будет этого, пока я президент».

Также, Лукашенко, намекая на ориентацию одного из европейских политиков, которые обвинили его в «диктаторстве», заявил, что «лучше быть диктатором, чем голубым». При этом белорусский президент отметил, что к лесбиянкам относится терпимо, а в таком явлении виноваты слабые мужчины.

Уголовную ответственность предусмотрят только за половые отношения между мужчинами. Женщин возможная поправка в УК не коснется.

Уголовная ответственность за мужеложство была закреплена в уголовном законодательстве СССР. За половые контакты между мужчинами предусматривалось наказание в виде лишения свободы, напоминает «Белорусский партизан».