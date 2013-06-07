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На Дальнем Востоке ищут пропавший вертолет
В Хабаровском крае пропал вертолет Ми-8, в котором находилось 5 человек и около 3 тонн рыбы, сообщает Xinhua. На поиски Ми-8 отправлено более 100 спасателей и 9 воздушных судов.
На Дальнем Востоке ищут пропавший вертолет
Wikimedia/ Marmelad

На Дальнем Востоке пропал вертолет Ми-8, на борту которого находилось пять человек – четыре члена экипажа и один пассажир, а также около трех тонн рыбы. Об этом сообщает Xinhua со ссылкой на российские СМИ.

Вертолет, совершающий перелет из Тугура в одну из деревень Хабаровского края, в четверг в установленное время не вышел на связь, пишет издание.
 
Поиски пропавшего Ми-8 пока результата не дали. В район направлено более 100 спасателей и 9 воздушных судов, информирует Xinhua.

 

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Xinhua Китай Азия
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