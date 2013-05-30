Госдеп США одобряет «послание Евросоюза» в адрес Асада

США приветствовали снятие европейского эмбарго на поставки оружия сирийским повстанцам, назвав это решение «посланием Асаду» от Запада об усилении поддержки оппозиции. И хотя страны ЕС еще не оглашали конкретных планов по поставкам оружия, Москва и Дамаск уже поспешили осудить ЕС и подтвердить реализацию сделки по С-300, сообщает Medi 1 Sat.

Решение Евросоюза отменить эмбарго на поставки оружия сирийской оппозиции продолжает вызывать различную реакцию. Госдепартамент США выразил свою поддержку и назвал это решение посланием в адрес президента Сирии Башара Асада о том, что поддержка оппозиции со стороны Запада растет.

ПАТРИК ВЕНТРЕЛЛ, официальный представитель госдепартамента США: Мы действительно поддерживаем решение Евросоюза снять эмбарго на поставки оружия как часть международных усилий, демонстрирующих полную поддержку сирийской оппозиции. Отмена этого эмбарго полезна, поскольку тем самым режиму Асада направляется послание, что поддержка оппозиции будет расти. И это дает больше гибкости некоторым странам-членам ЕС, чтобы оказывать помощь оппозиции.

Россия, напротив, раскритиковала европейское решение. Москва заявила, что это напрямую вредит усилиям, направленным на проведение международной мирной конференции по урегулированию конфликта в Сирии. Министерство иностранных дел России также не упустило возможности подтвердить, что не собирается отступать от передачи зенитно-ракетных комплексов С-300 сирийскому режиму. Несмотря на активные возражения, поступающие со стороны Соединенных Штатов, Франции и Израиля.

Итак, оружейное эмбарго снято. Однако, несмотря на все связанные с этим споры, Великобритания и Франция еще не приняли окончательного решения о поставках оружия сирийской оппозиции. Эти две страны, поддержавшие отмену эмбарго, хотели таким шагом оказать давление на Асада, чтобы заставить его вступить в мирные переговоры, запланированные на следующий месяц.

Со своей стороны, на фоне разгорающихся в стране боев между правительственными силами и боевиками Сирийской свободной армии Дамаск заявил, что решение ЕС отменить эмбарго на поставки оружия сирийским повстанцам сводит на нет все усилия по политическому урегулированию.

По мнению правительства Сирии, подобный шаг демонстрирует, что Евросоюз стремится воспрепятствовать всем усилиям мирового сообщества, направленным на достижение политического урегулирования кризиса. Поскольку европейцы открыто поддерживают и поощряют путем поставок оружия тех, кого Дамаск называет «террористами».

Дата выхода в эфир 29 мая 2013 года.