На Курской дуге вермахт подвела нерешительность Гитлера

Гитлер и его генералы сначала долго разрабатывали планы наступления на юге России, а затем все время переносили начало операции. Эта потеря времени, по мнению Welt Online, стала основной причиной поражения вермахта в Курской битве.

После Сталинградской битвы к 1943 году вермахт уже не был способен на масштабные операции. Однако, как пишет Бертольд Зевальд в Welt Online, было необходимо доказать боеспособность войск хотя бы на одном участке фронта. Такой целью стал Курск, но было потеряно слишком много времени.

О состоянии немецкого Восточного фронта свидетельствует отчет одного из командиров, написанный в марте 1943 года: «Войска без отдыха сражаются нескольких месяцев, днем и ночью, они измучены… Это стало бы жестоким разочарованием для войск, если бы им снова пришлось идти в наступление, после того как они едва закрепились на текущих позициях». Многие солдаты, по его словам, находились в состоянии апатии, а запас транспорта ощутимо сократился.

Переняв командование, Гитлер, по данным источников, проявлял заметную сдержанность и нерешительность, что объясняют потрясением Сталинградской битвы. Новый захват Харькова дал Гитлеру надежду на переломный момент, и 13 марта он распорядился начать в мае наступление на Курской дуге - «выступе» на немецком фронте глубиной 120 и шириной 200 километров, напоминает Бертольд Зевальд.

При этом силы вермахта должны были «навязать противнику свою волю, по меньшей мере, на одном участке фронта», окружить его и «обескровить», цитирует Welt Online план операции. На большее войска были не способны, и Гитлер это понимал. О стратегических задачах речь уже не шла, важно было хотя бы захватить более удобные позиции для обороны. По словам Йозефа Геббельса, Гитлер собирался, в лучшем случае, «внести серьезные изменения и нанести большевикам пару ударов», но «в целом оставаться на прежних позициях».

При этом командующий группой армий «Юг» Эрих фон Манштейн предлагал Гитлеру провести стратегическую операцию. Его план предусматривал первоначальное отступление на запад, с целью заманить значительные силы Советской Армии и разгромить их мощными ударами с флангов. Однако это бы означало временную потерю ресурсов Донбасса, важного источника ресурсов для немецкой военной промышленности. Поэтому план Манштейна был отвергнут в пользу операции «Цитадель».

Генерал Гейнц Гудериан, главный инспектор бронетанковых войск, заверял, что технический перевес будет на стороне вермахта – благодаря новым танкам «Тигр» и «Пантера». Однако командующий 9-й армией Вальтер Модель заявлял, что войска по численности, маневренности и уровню подготовки не готовы немедленно совершить прорыв. В результате наступление на Курск многократно переносилось: с апреля на май, с мая на июнь, с июня на июль.

«Таким образом, первоначальные шансы на быстрый успех внезапного нападения на неподготовленного противника стали шаткими», - цитирует автор статьи историка Бернда Вегнера.

В результате, по мнению автора, германская армия потеряла два важнейших преимущества, которые обеспечили ей победы в 1941-42 годах: быстроту и эффект неожиданности. Кроме того, добавляет журналист, все больше трудностей доставлял еще один противник – партизаны.