В России назвали истинное число сирот, и оно ужасающее

16:56 На Камчатке проводят проверку из-за смерти женщины после двух отказов в госпитализации В Камчатском крае проводят проверку из-за смерти женщины после двух отказов в госпитализации, сообщает телеканал «360» со ссылкой на сайт СУ СК России по региону.

16:56 Посольство России: санкционная «лихорадка» США приближает их к точке невозврата Новые санкции Вашингтона в отношении Москвы приближают США к точке невозврата в решении международных вопросов, говорится в заявлении российского посольства.

16:53 СМИ: Абрамович рассмотрит возможность продажи «Челси» не менее чем за £2,5 млрд Владелец лондонского «Челси» российский бизнесмен Роман Абрамович рассмотрит возможность продажи английского футбольного клуба не менее чем за £2,5 млрд.

16:51 Турчинов назвал размер военного бюджета Украины на 2019 год Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Александр Турчинов рассказал, сколько страна потратит на оборону в 2019 году.

16:39 Помпео раскритиковал обращение Ирана в ООН из-за санкций США Госсекретарь США Майк Помпео подверг критике обращение Ирана в Международный суд ООН в связи с возобновлением санкций, назвав его попыткой вмешаться в суверенные права Вашингтона.

16:29 Россия не будет подавать встречную апелляцию в ВТО по спору с Украиной о вагонах Российская сторона не будет подавать встречную апелляцию во Всемирную торговую организацию (ВТО) по спору с Украиной о железнодорожных вагонах.

16:29 Шунин порассуждал о готовности стать основным вратарём сборной России по футболу в отсутствие Акинфеева Голкипер московского «Динамо» Антон Шунин прокомментировал свой вызов в сборную России по футболу на матчи с командами Турции и Чехии, которые состоятся 7 и 10 сентября соответственно.

16:14 Эксперт оценил возможность роста цен на топливо в России при повышении акцизов Ведущий аналитик Amarkets Артём Деев в беседе с RT оценил возможность роста цен на топливо при повышении акцизов на бензин.

16:14 Порошенко исключил возможность федерализации Украины Украинский лидер Пётр Порошенко заявил, что Украина останется унитарным государством.

16:13 СМИ: Информация об интересе «Монако» к Промесу не соответствует действительности Слухи об интересе футбольного клуба французской Лиги 1 «Монако» к полузащитнику московского «Спартака» Квинси Промесу не соответствуют действительности.

16:09 На фестивале «Восток — Запад» показали последний фильм Глаголевой В рамках международной программы кинофестиваля «Восток — Запад. Классика и авангард» в Оренбурге показали последний фильм Веры Глаголевой «Не чужие». Об этом сообщает RIA56.

16:07 Для ЕГЭ разработали дополнительное задание по русскому языку Для Единого государственного экзамена разработали дополнительное задание по русскому языку, сообщает телеканал «360» со ссылкой на сайт Рособрнадзора.

16:03 ФАС и Банк России рекомендовали банкам не указывать в рекламе информацию о госучастии Федеральная антимонопольная служба и Банк России подготовили письмо для финансовых организаций, в котором рекомендовали не указывать в рекламе сведения о госучастии. Об этом сообщает «Газета.Ru» со ссылкой на сайт ФАС.

16:02 Боярский подтвердил своё участие в новых «Гардемаринах» Актёр Михаил Боярский в беседе с телеканалом «360» подтвердил своё участие в новых «Гардемаринах».

16:01 СМИ: Глава МИД Австрии упала в обморок во время Европейского форума Министр иностранных дел Австрии Карин Кнайсль почувствовала приступ слабости во время Европейского форума в альпийском городе Альпбах. По словам очевидцев, она ненадолго потеряла сознание.

15:58 ПСЖ пригрозил «Барселоне» жалобой в ФИФА за переговоры с футболистом Рабьо Французский клуб «Пари Сен-Жермен» выразил возмущение тем фактом, что «Барселона» вела переговоры о переходе полузащитника Адриена Рабьо.

15:49 Госбюджет Украины за первую половину 2018 года выполнен с дефицитом в 13,3 млрд гривен Государственный бюджет Украины за январь — июль 2018 года выполнен с дефицитом на уровне 13,356 млрд гривен.

15:49 Супруга Караченцова рассказала о состоянии артиста Супруга актёра Николая Караченцова в беседе с kp.ru рассказала о состоянии артиста.

15:43 СМИ: КХЛ введёт систему начисления очков как в НХЛ Руководство Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) намерено ввести новую систему начисления очков в регулярном чемпионате.

15:40 В Минобороны заявили о продолжающейся подготовке США к удару по Сирии США продолжают наращивать группировку носителей крылатых ракет на Ближнем Востоке, что связано с подготовкой в сирийской провинции Идлиб ещё одной провокации с якобы использованием химоружия.

15:35 Россия начала строительство базы ПВО в Арктике В якутском порту Тикси началось строительство военного городка для военнослужащих соединения противовоздушной обороны Северного флота.

15:30 Стал известен состав молодёжной сборной России по футболу на ближайшие матчи с Египтом и Сербией Тренерский штаб молодёжной сборной России (игроки не старше 21 года) по футболу во главе с Евгением Бушмановым обнародовал список игроков, готовящихся к контрольному матчу с национальной командой Египта и отборочной встрече чемпионата Европы 2019 года c командой Сербии.

15:27 В МИД России прокомментировали введение санкций США в связи с делом Скрипалей Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала вступление в силу антироссийских санкций США в связи с делом Скрипалей.

15:25 Песков заявил, что Путин всегда поручает избегать скачков цен на топливо Правительство России располагает достаточным инструментарием, чтобы не допустить роста цен на топливо, а в случае необходимости глава государства Владимир Путин даёт поручение с целью избежать повышения цен.

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15:23 Эксперт назвал обвинения в адрес России в провоцировании бунтов на Украине модой на русофобию Политолог Иван Мезюхо прокомментировал в беседе с RT заявление экс-командующего ВМС Украины Сергея Гайдука, в котором он обвинил Россию в провоцировании бунтов в стране.

15:19 В Кремле прокомментировали вступление в силу санкций США против России Россия примет решение об ответных мерах на новые санкции США, исходя из собственных интересов, рассказал пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

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14:35 Сборная Украины по прыжкам на батуте отказалась от участия в чемпионате мира в Санкт-Петербурге Главный тренер сборной Украины по прыжкам на батуте Регина Браилова сообщила, что команда не выступит на чемпионате мира, который пройдёт в Санкт-Петербурге с 3 по 19 ноября.

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14:07 В Киеве предложили назвать улицу в честь Маккейна В Киеве выступили с инициативой присвоить одной из улиц имя американского сенатора Джона Маккейна, который скончался 25 августа.

14:06 Тьерри Анри отказался возглавлять французский «Бордо», вакантное место может занять Конте Чемпион мира и Европы в составе сборной Франции по футболу Тьерри Анри решил отказаться от должности главного тренера французского клуба «Бордо».

14:01 Украина обжаловала решение ВТО по спору с Россией о вагонах Украина обжаловала решение Всемирной торговой организации по спору с Россией о железнодорожных вагонах, заявили в пресс-службе ВТО.

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13:40 Макрон считает необходимым привлечение России к обеспечению безопасности в Европе Обсуждение вопросов безопасности в Европе должно вестись при участии России. Об этом заявил французский президент Эммануэль Макрон.

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