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В России назвали истинное число сирот, и оно ужасающее

Замглавы правительства РФ Ольга Голодец констатировала увеличение численности детей, ставших сиротами в 2012 году. В основном это дети, у которых родители живы и лишены родительских прав.
В России назвали истинное число сирот, и оно ужасающее
NATALIA KOLESNIKOVA / AFP

Российский вице-премьер Ольга Голодец заявила, что в России есть около 120 тысяч сирот. Она называет ситуацию ужасающей. Ее цитирует радиостанция «Эхо Москвы».

 

В прошлом году официально сиротами стали почти 74,5 тысячи детей.

Около половины сирот – это дети, у которых есть живые родители, но они лишены родительских прав. Голодец признала, что в прошлом году были усыновлены 6,5 тысячи детей. 

 
Заявление прозвучало на фоне полемики по поводу принятого Думой несколько месяцев назад закона, который запрещает усыновление российских сирот в Соединенных Штатах. Это так называемый «закон Димы Яковлева», по имени погибшего в США усыновленного мальчика.
 
Характерно, что проблема сиротства как национального бедствия вошла в поле общественного сознания в России только после того, как стала политической темой, продвигаемой то ли властью, то ли ее противниками, с целями, не имеющими ничего общего с состраданием.
 
Подготовил О. К-й.

 

Дата публикации 22 марта 2013 года. 

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