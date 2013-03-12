Доброта жителей помогла велопутешественнику покорить Россию

Евгений Остапенко проехал на велосипеде через всю Россию. Путешествие заняло у него полтора года, за это время он преодолел почти 20 тысяч километров. По словам велопутешественника, выдержать это испытание ему помогла доброта росиян, которые не раз выручали его в сложных ситуациях.

Продолжим с новостями велоспорта. Следующий репортаж о велосипедисте Евгении Остапенко, который в одиночку объехал всю Россию. При этом тяга к приключениям в нем не охладела, и он планирует предпринять новые экстремальные путешествия. Вот мой репортаж о его последних удивительных достижениях.

У Евгения за последний год с небольшим появилось довольно много последователей. Начав свое путешествие из Москвы, он за полтора года преодолел расстояние в 19 тысяч километров. Конечным пунктом его пути был город Сковородино, который находится на Дальнем Востоке России. Он рассказал своим фанатам о пережитом им чудесном опыте.

ЕВГЕНИЙ ОСТАПЕНКО, велосипедист-энтузиаст: Я помню, как температура резко упала, а я психологически был абсолютно не готов. И мне пришлось справляться с этой ситуацией и искать способ, как через это пройти. Мне удалось это сделать и теперь я чувствую себя более сильным человеком.

Также несколько раз я был глубоко тронут человеческой добротой. Бывало, что я был измотан, выжат, как лимон, а абсолютно незнакомые люди приглашали меня к себе домой, чтобы я мог согреться. Они даже кормили меня и оставляли переночевать.

Евгений начал заниматься велоспортом всего лишь 7 лет назад. Его путь проходил через всю Россию, а также охватывал Центральную Азию. У него не было никаких спонсоров. И все путешествие обошлось ему приблизительно в 30 тысяч долларов. Тем не менее 42-летний велопутешественник, работающий в компании Microsoft, заявил, что это был удивительный опыт, поскольку он смог увидеть столько всего прекрасного.