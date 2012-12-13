Вдова Литвиненко призналась в том, что муж был двойным агентом

Александр Литвиненко, погибший в результате отравления полонием в Лондоне, был платным агентом британской и испанской разведок, сообщает BBC. По словам адвоката вдовы экс-офицера ФСБ, к смерти ее мужа могли быть причастны российские власти.
Александр Литвиненко был платным агентом британской и испанской разведок. С таким заявлением выступил адвокат вдовы бывшего офицера ФСБ на предварительных слушаниях по делу о его смерти, сообщает телеканал BBC.
Александр Литвиненко, который в свое время активно критиковал Кремль и Владимира Путина, скончался в Лондоне в 2006 году от отравления радиоактивным полонием, напоминает корреспондент британского телеканала.
По версии Лондона, он был отравлен Андреем Луговым. Однако во время предварительных слушаний по делу бывшего офицера ФСБ адвокат его вдовы заявил, что к смерти ее мужа могли быть причастны российские власти.
По словам адвоката Марины Литвиненко, Александр был платным агентом МИ-6, а его куратором был некий Мартин, который вывел его на испанские разведслужбы. При этом, по его словам, британское правительство должно было заботиться о ее муже, однако не справилось с поставленной задачей.
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