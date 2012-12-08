Страсбургский суд пошел навстречу Pussy Riot

Европейский суд по правам человека готов рассмотреть жалобу одной из участниц панк-группы Pussy Riot. Екатерина Самуцевич требует признать Россию виновной в несправедливом судебном разбирательстве, пытках, незаконном аресте и нарушении права на свободу слова.

Европейский суд по правам человека готов рассмотреть жалобу Екатерины Самуцевич. Как пишет в субботу, 8 декабря, газета «Коммерсантъ», об этом секретариат ЕСПЧ известил адвоката участниц Pussy Riot Ирину Хрунову. Представители страсбургского суда сообщили также, что ждут развернутых жалоб от Надежды Толоконниковой и Марии Алехиной, пишет «Лента».

Самуцевич, единственная из обвиняемых по делу о «панк-молебне» в Храме Христа Спасителя, которая не получила реального тюремного срока, просила ЕСПЧ признать Российскую Федерацию виновной в нарушении нескольких статей Европейской конвенции о правах человека. В частности, она жаловалась на несправедливое судебное разбирательство, пытки, незаконный арест и нарушение права на свободу слова.

В письме секретариат ЕСПЧ поинтересовался у Хруновой, намерена ли та представлять также интересы Толоконниковой и Алехиной, и адвокат ответила утвердительно. При этом Хрунова отметила, что возможности двух осужденных ограничены: они не смогут пожаловаться на незаконный арест.

Дело в том, что прежние адвокаты Pussy Riot - Марк Фейгин, Николай Полозов и Виолетта Волкова - уже подавали в Страсбург жалобу на незаконный арест, однако не предоставили своевременно нужных суду документов, а теперь подача повторной жалобы уже невозможна.



Хрунова, которая добилась для Самуцевич замены реального срока на условный, а затем стала также представлять интересы Толоконниковой и Алехиной, высоко оценила позицию страсбургского суда.

«Я много работала по линии ЕСПЧ, - заявила адвокат, - но ни разу не видела такой осведомленности судей о ситуации и такой заинтересованности в получении новых документов по делу».

Толоконникова, Самуцевич и Алехина за проведенный в феврале 2012 года «панк-молебен» были признаны виновными в хулиганстве и приговорены в августе к двум годам лишения свободы каждая. Хрунова добилась смягчения приговора для Самуцевич, обратив внимание суда на несущественную роль ее подзащитной в скандальной акции.

Толоконникова и Алехина в ноябре также расторгли соглашение о сотрудничестве с Фейгиным, Полозовым и Волковой: по некоторым данным, девушки остались недовольны качеством работы адвокатов и заподозрили их в желании нажиться на известности Pussy Riot.

Дата публикации 08 декабря 2012 года.

Фото: AFP Photo / Johanna Leguerre