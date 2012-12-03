Несмотря на плотный график, Путин нашел время для Турции

Поездка Владимира Путина в Турцию призвана, в том числе, продемонстрировать, что со здоровьем у него все в порядке, а встречи с лидерами других государств отменялись из-за напряженного графика главы России. Теперь можно ожидать, что президент будет чаще совершать визиты в другие страны, сообщает корреспондент RT.

Президент Путин находится в Турции, где принимает участие в переговорах с представителями ключевого торгового партнера России. Однако визит Владимира Путина омрачили разногласия двух государств по Сирии. Москва озабочена тем, что Анкара оказывает поддержку повстанцам, а также возможным размещением в Турции ракетных комплексов НАТО.

Все это происходит на фоне того, как отдельные сирийские снаряды, по некоторым сообщениям, попадают на территорию соседней Турции. Подробнее об этом из Стамбула расскажет корреспондент RT Ирина Галушко.

ИРИНА ГАЛУШКО, корреспондент RT: Россия считает, что любое внешнее вмешательство в сирийский конфликт, который продолжается уже почти два года, совершенно неприемлемо. Это подорвет стабильность в регионе.

Тем не менее Турция, по всей видимости, придерживается несколько иного мнения по этому вопросу. Она решительно порвала все связи со страной, которая не просто является ближайшим соседом, но и была ее союзником. Она открыто поддерживает сирийских повстанцев независимо от того, были они связаны с экстремистскими террористическими группировками или нет.

Пока эти люди выступают против президента Башара Асада, турецкое правительство их поддерживает.

И сейчас сложилась, по словам Москвы, очень опасная ситуация. Россия заявляет, что если на границе будет оружие, то оно будет использоваться. И это станет одной из основных тем для обсуждения на встрече между Владимиром Путиным и турецкими лидерами сегодня в Стамбуле.

Также, как ожидается, будут подписаны некоторые соглашения в сфере культуры, в области технологий и энергетики.

Но этот визит важен, конечно, еще и тем, что недавно какое-то время ходили слухи по поводу здоровья российского лидера. Все эти слухи якобы о болезни Путина опровергал его пресс-секретарь, который говорил, что российский президент отменял или переносил свои поездки за рубеж отнюдь не из-за здоровья, а из-за напряженного графика. Сейчас у него все нормализовалось, и, возможно, он будет совершать больше визитов в другие страны.