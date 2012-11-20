Москву возмущает нерешительность ООН в Газе

Постпред России при ООН Виталий Чуркин заявил, что Москва недовольна промедлением Совета Безопасности в решении конфликта в секторе Газа. В частности, он намекнул, что принятию решения препятствуют США. Вашингтон же ответил, что не хочет срывать переговоры Израиля и Палестины в Каире.
А в ООН не могут решить, что же делать с непрекращающейся волной насилия в секторе Газа. На внеочередном заседании Совета Безопасности так и не удалось достичь прогресса по этой проблеме, и Россия выразила сожаление в связи с такой нерешительностью.
Подробнее об этом нам расскажет наш корреспондент Егор Пискунов. Добрый день, Егор. Боевые действия в секторе Газа ведутся вот уже неделю. А Совбез ООН так ничего и не предпринял. Но почему?
ЕГОР ПИСКУНОВ, корреспондент RT: Во-первых, Совет Безопасности отклонил проект резолюции, предложенной Марокко, сочтя его односторонним. Затем свой проект резолюции Совбезу представила Россия. Решение по нему пока не принято. Постоянный представитель РФ при ООН выразил возмущение в связи с тем, что ООН никак не может принять заявление. В частности, Виталий Чуркин обвинил некоторых членов СБ ООН в нерешительности. Он не назвал конкретное государство, но намекнул, что это Соединенные Штаты.
Американский постпред в ООН заявила, что Вашингтон не хочет срывать переговоры между Израилем и Палестиной, которые сейчас проходят в Каире. Но, честно говоря, сложно представить, как это их можно сорвать, если, очевидно, пока они не привели ни к чему.
В Каире сейчас находится Генсек ООН Пан Ги Мун. Он раскритиковал обе стороны конфликта за насилие, а также осудил планы Израиля ввести войска в сектор Газа.
Между тем министр иностранных дел России Сергей Лавров встретился в Камбодже с госсекретарем США Хиллари Клинтон. Лавров призвал израильтян и палестинцев немедленно сложить оружие и сесть за стол переговоров. Вместе с тем он отметил, что Москва ведет переговоры с обеими сторонами конфликта и призвал всех остальных следовать этому примеру, чтобы учесть все возможные дипломатические решения ситуации, будь то в Каире или Совете Безопасности, что, в общем-то, и отражает суть предложенного Россией проекта резолюции.
Спасибо за последние новости, Егор. С нами был Егор Пискунов.
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