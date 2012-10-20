США вдохновляют Турцию на свержение Асада

Соединенные Штаты лицемерно заявляют, что не намерены вмешиваться в конфликт в Сирии. При этом они активно консультируют Турцию по военным вопросам и снабжают ее разведданными, пишет обозреватель The Washington Post.

США и Турция официально заявляют, что не хотят эскалации конфликта в регионе, сами же, между тем, закулисными методами усиливают обмен разведданными и военные консультации, пишет Крэйг Уитлок, обозреватель The Washington Post.

В администрации Обамы отрицают планы поддержки сирийских повстанцев, невзирая на настоятельные, по ее словам, просьбы своих арабских союзников и некоторых республиканцев «действовать более напористо».

В то же время, продолжает журналист, когда конфликт перешел границу Турции, США на встрече с ней активно обсуждали планы по беспилотной зоне над Сирией и «захват ее складов с химическим и биологическим оружием».

Именно американская разведка «шепнула» турецкой про радары для систем ПВО на борту самолета Москва-Дамаск, что привело к перехвату судна, отмечает журналист со ссылкой на официальных лиц.

С тех пор конфликт накаляется. При обстрелах повстанцев сирийские снаряды периодически падают на территорию Турции, которая отвечает артиллерийским огнем и предупреждает об опасности полномасштабной войны.

США и НАТО поддерживают Турцию, говоря о ее праве на самозащиту, и одновременно призывает стороны к сдержанности. Они также подчеркивают, что не намерены осуществлять военное вмешательство, замечает Крэйг Уитлок, хотя это как раз дало США повод еще теснее негласно «дружить разведками» с Турцией.

Автор цитирует посла США в Турции Фрэнсиса Рикардоне: «Могу вас заверить, что наши военные, наши офицеры сотрудничают». Посол также признал, что «американская и турецкая стороны обсуждали альтернативы».

Фото: ADEM ALTAN / AFP