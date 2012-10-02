Российская телеведущая объявила войну приставучим мужчинам

Многие женщины в современной России считают назойливые приставания мужчин чуть ли не нормой, пишет The Independent. Однако не все готовы это терпеть: свой ответ нахалам дала телеведущая Юлия Колядина. На скрытую камеру ей удалось запечатлеть целую коллекцию домогательств со стороны беспардонных «ухажеров».

Ведущей одного из каналов, посвященных моде, Юлиии Колядиной, не на шутку надоели многочисленные приставания мужчин, пишет The Independent. Она решила начать с этим борьбу и сняла фильм, чтобы привлечь внимание к острейшей проблеме.

«Я хочу показать всем, в первую очередь, вам, мужчины, как иногда ваши попытки познакомиться перерастают в самое настоящее хамство», - цитирует слова Колядиной The Independent.

За первый же день ролик набрал миллион просмотров в YouTube. В нем показано, как разные мужчины пристают к Колядиной в кафе, на автобусных остановках, просто на улице. После отказа познакомиться кто-то начинает ее трогать, кто-то зовет к себе домой, чтобы «познакомиться поближе». Один молодой человек и вовсе без всяких приветствий воскликнул: «Какая сочная попка».

Видео наделало шума в Интернете - и российские чиновники начали обсуждать возможность введения наказания за сексуальные домогательства. «Как бы ни были сильны русские женщины, им неприятно, когда врываются в их личное пространство», - цитирует The Independent слова депутата «Единой России» Марии Максаковой.

Пока власти думают о мерах наказания, подруга Колядиной Ольга Болтнева приводит в пример опыт Брюсселя, где после появления в Сети аналогичного фильма за сексуальные приставания был введен штраф в размере 250 евро.

Но в России в последние годы подход к проблеме совсем иной, пишет The Independent. Так, в 2008-м году судья отказался рассматривать иск женщины о домогательстве со стороны начальника. «Если бы не сексуальные домогательства, у нас не рождались бы дети», - постановил он.