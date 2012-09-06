N24

Путин помог журавлям обрести свободу
Президент России Владимир Путин поучаствовал в еще одной примечательной акции. Взлетев на дельтаплане, он помог выпустить выращенных в неволе журавлей в «свободное плавание» и направить их на зимовку, передает немецкий телеканал N24.

Президент России Путин занимается теперь и охраной птиц. Особенно дорога ему, как сообщают некоторые источники, судьба журавлей.

Их вырастили в неволе, а теперь выпускают в самостоятельную жизнь. Сам проект называется «Полет надежды».
 
Как обычно, Путин предстал во всей красе и силе, так что кадры получились отличные. Сибирских журавлей отправляли на места их исконной зимовки, и Путин на дельтаплане в этом поучаствовал.
 
Дата выхода в эфир 06 сентября 2012 года.

 

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источник
N24 Германия Европа
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