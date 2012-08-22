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Британская звезда постучалась в космос
Певица Сара Брайтман, известная по мюзиклу «Призрак оперы» хочет стать следующим космическим туристом, сообщают источники в Роскосмосе. Россия планирует возобновить турполеты на орбиту в 2015 году. Сообщается, что Брайтман уже получила одобрение медкомиссии.

Звезда «Призрака оперы» певица Сара Брайтман хочет стать космическим туристом. Об этом сообщают источники в Роскосмосе. По их словам, Россия планирует в 2015 году возобновить программу космического туризма.

Сообщается, что британская певица месяц назад приезжала в Россию, где медкомиссия дала ей разрешение на прохождения курса подготовки к космическому полету.
 
Ожидается, что имя нового космического туриста официально огласят в следующем месяце.
 
Туристические полеты в космос начались в 2001 году, но в 2009 году были приостановлены. Последним астронавтом-любителем на борту «Союза» был Ги Лалиберге, основатель Cirque du Soleil.

 

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RT Россия Европа
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